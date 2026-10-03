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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. الأهلي لم يحصل على مكافأة السوبر المصري حتى الآن

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تأخر حصول النادي الأهلي على مكافأة التتويج ببطولة السوبر المصري الأخيرة، مؤكدًا أن مستحقات الفريق لم تُصرف حتى الآن، في الوقت الذي يستعد فيه للمشاركة في النسخة الجديدة من البطولة.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يتساءل عن كيفية المشاركة في النسخة الجديدة من السوبر المصري، في ظل عدم حصوله على مكافأة التتويج بالنسخة الماضية حتى الآن.

وأوضح أن اتحاد الكرة أشار إلى تكاليف أطقم التحكيم الأجنبية التي تم استقدامها خلال مباريات الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز في النسخة الماضية، حيث بلغت تكلفة كل طاقم 50 ألف دولار، بإجمالي 100 ألف دولار.

وأضاف شوبير أن هناك أيضًا طاقم تحكيم أجنبيًا مقررًا لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، بتكلفة تصل إلى 50 ألف دولار، ليتبقى من مستحقات الأهلي، وفقًا لحساباته، نحو 200 ألف دولار.

وأشار إلى أن موقف الأهلي يتمثل في عدم وجود مانع لديه من خصم أي مستحقات أو تكاليف مستحقة من مكافأة السوبر، على أن يحصل النادي على باقي حقوقه المالية، مؤكدًا أن الأمر لا يزال محل نقاش وتأخر حسمه حتى الآن.

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

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