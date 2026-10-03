قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مواجهة الزمالك.. تحرك جديد من النادي الأهلي بشأن الفريق والجهاز الفني
حالة نادرة.. خروف بـ8 أرجل ورأسين يثير دهشة الأهالي في دار السلام بسوهاج
وجود الأهلي ينجح البطولة.. شوبير يكشف طلب القلعة الحمراء من السوبر المصري
موعد مباراة مصر وكندا والقناة الناقلة في دورة الصداقة الدولية
ناقش الحرب بـ 3دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد
متى نصلي الشروق؟.. صليها الآن ركعتين و12 إذا أخرتها إلى الظهر
نسمة محجوب تكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية «رايحاله» | فيديو
مفاجأة.. الأهلي لم يحصل على مكافأة السوبر المصري حتى الآن
أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي
يستخدمان توك توك.. سقوط تاجري حشيش بحوزتهما مخدرات وسلاح في سوهاج
إياد العسقلاني: حزين لهبوط الإسماعيلي .. وحلمي الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وجود الأهلي ينجح البطولة.. شوبير يكشف طلب القلعة الحمراء من السوبر المصري

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تنوي طلب الحصول على 500 ألف دولار نظير المشاركة في البطولة.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يرى أنه يستحق الحصول على هذا المبلغ مقابل مشاركته في السوبر المصري، مشيرًا إلى أن وجود الفريق الأحمر يمثل عاملًا مهمًا في نجاح البطولة وجذب الاهتمام الجماهيري والإعلامي.

وأضاف أن الأهلي ينظر إلى مشاركته في البطولة باعتبارها قيمة إضافية للسوبر المصري، وهو ما يدفعه للمطالبة بالحصول على مقابل مالي يصل إلى 500 ألف دولار.

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في المنافسة على جدول ترتيب الدوري مع بداية الموسم الجديد.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك النادي الأهلي شوبير الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

مضيق باب المندب

السعودية تخطط لهجوم شامل ضد الحوثيين لاستعادة باب المندب

تيجراي

إثيوبيا.. أكثر من 50 قتيلا خلال 3 أيام جنوب تيجراي

الإسكان

الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي لوحدات R3 وR5 الثلاثاء.. والحجز 10 أكتوبر

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

بالصور

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد