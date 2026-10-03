وجود الأهلي ينجح البطولة.. شوبير يكشف طلب القلعة الحمراء من السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تنوي طلب الحصول على 500 ألف دولار نظير المشاركة في البطولة.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يرى أنه يستحق الحصول على هذا المبلغ مقابل مشاركته في السوبر المصري، مشيرًا إلى أن وجود الفريق الأحمر يمثل عاملًا مهمًا في نجاح البطولة وجذب الاهتمام الجماهيري والإعلامي.

وأضاف أن الأهلي ينظر إلى مشاركته في البطولة باعتبارها قيمة إضافية للسوبر المصري، وهو ما يدفعه للمطالبة بالحصول على مقابل مالي يصل إلى 500 ألف دولار.

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في المنافسة على جدول ترتيب الدوري مع بداية الموسم الجديد.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.