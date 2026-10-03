بتنام كتير وحاسس بالخمول؟.. أسباب غير متوقعة تستدعي الانتباه

يعتقد البعض أن النوم لفترات طويلة هو الحل الطبيعي للشعور بالتعب والإرهاق، إلا أن استمرار الخمول والرغبة في النوم قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة تستدعي الانتباه، سواء كانت مرتبطة بالحالة النفسية أو ببعض الاضطرابات الصحية. وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أبرز الأسباب التي قد تقف وراء كثرة النوم والشعور المستمر بالكسل، كما حذر من تجاهل بعض العلامات المرتبطة بالحمى الروماتيزمية.

حسام موافي يكشف أسباب كثرة النوم والخمول

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن كثرة النوم قد ترجع إلى سببين رئيسيين، موضحًا أن أحدهما يتعلق بالعوامل النفسية، بينما يرتبط السبب الآخر بانخفاض نشاط الغدة الدرقية.

وأشار إلى أن الحالات التي يكون فيها الخمول وكثرة النوم ناتجين عن أسباب نفسية تستدعي استشارة الطبيب النفسي، للوصول إلى السبب الحقيقي للأعراض وتحديد طريقة التعامل معها.

قصور الغدة الدرقية وعلاقته بالخمول

وأكد أستاذ الحالات الحرجة أن الغدة الدرقية تؤدي دورًا مهمًا في نشاط الجسم، موضحًا أن انخفاض مستوى نشاطها قد ينعكس على قدرة الشخص على ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية.

وأضاف أن قصور الغدة الدرقية قد يتسبب في الشعور بالكسل والخمول، إلى جانب صعوبة القيام بالمهام المعتادة أو التركيز أثناء المذاكرة والعمل، وهو ما يستدعي تقييم الحالة طبيًا عند استمرار هذه الأعراض.

تحذير من تجاهل أعراض الحمى الروماتيزمية

وفي سياق آخر، حذر حسام موافي من احتمالية الإصابة بالحمى الروماتيزمية، موضحًا أن تشخيصها لا يعد أمرًا سهلًا، نظرًا لتعدد الأعراض والعلامات التي قد تصاحبها.

ولفت إلى أن الحمى الروماتيزمية قد تظهر في صورة التهاب بالمفاصل، أو التهاب بالقلب، فضلًا عن ظهور بقع حمراء على الجلد، وحدوث بعض التغيرات التي تؤثر على المخ، إلى جانب إمكانية ظهور عقد تحت الجلد.

سرعة الترسيب لا تؤكد الإصابة

وشدد موافي على ضرورة الاعتماد على الفحص الطبي الدقيق عند الاشتباه في الإصابة بالحمى الروماتيزمية، مشيرًا إلى أن تحليل سرعة الترسيب يمكن أن يكون أحد الفحوصات التي يستعين بها الطبيب في تقييم الحالة.

وأوضح أن «سرعة الترسيب تنفي ولا تثبت»، بمعنى أن النتيجة الطبيعية قد تساعد في استبعاد الإصابة بالحمى الروماتيزمية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات الإصابة، ما يؤكد أهمية إجراء التقييم الطبي المتكامل وعدم الاعتماد على تحليل واحد للوصول إلى التشخيص.