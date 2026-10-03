قبل مواجهة الزمالك.. تحرك جديد من النادي الأهلي بشأن الفريق والجهاز الفني

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحرك جديد من النادي الأهلي بشأن مستحقات لاعبي الفريق والجهاز الفني، مؤكدًا أن القلعة الحمراء تسعى لسداد جميع المستحقات قبل مواجهة الزمالك المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي سيسدد جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على أن الأمر لا يرتبط بمباراة القمة المقبلة.

وأوضح: «عندنا خبر جديد وهو إن الأهلي يسدد جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني قبل القمة، وكلمة قبل القمة دي لازم تتشال، لإن الأهلي مابيربطش مستحقات اللاعبين بمباراة قمة أو نهائي، الأهلي عنده نظام».

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة 133

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة بالنسبة إلى المنافسة على جدول ترتيب الدوري مع بداية الموسم الجديد.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.