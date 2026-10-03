مهيب عبد الهادي: يجب الاستعداد من الآن لأمم أفريقيا وكأس العالم

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي عن استعدادات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وموقف محمد صلاح من مواجهة جنوب أفريقيا الودية، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال برنامجه «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن منتخب مصر أغلق صفحة التصفيات بشكل مؤقت بعدما حصد 4 نقاط من التعادل مع أنجولا والفوز على جنوب السودان.

وأوضح أن المنتخب يستعد لخوض مباراة مهمة أمام جنوب أفريقيا رغم طابعها الودي، خاصة أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين في القاهرة انتهت بخسارة مصر بهدف دون رد، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف أن آخر مباراة خاضها منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا تحت قيادة حسام حسن انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، والتي أقيمت في المغرب.

مهيب يكشف موقف محمد صلاح

وتساءل مهيب عبد الهادي عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام جنوب أفريقيا، قبل أن يؤكد أن قائد منتخب مصر لن يشارك في المباراة الودية المقبلة.

وقال: «محمد صلاح مسافر إنجلترا وهيطلع على تركيا ومش هيلعب مباراة جنوب أفريقيا، زي ما منعم مش هيلعب ورجع ناديه».

وأشار إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، فتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الباب سيكون مفتوحًا أمام محمد الشناوي وأحمد الشناوي وناصر ماهر، وأي لاعب يثبت أحقيته بالانضمام من الناحية الفنية.

وأضاف: «كابتن حسام حسن فتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين المعسكر الجاي، محمد الشناوي وأحمد الشناوي وناصر ماهر وأي حد ممكن ينضم لو مناسب فنيًا، والموضوع خلص».

مهيب عبد الهادي ينتقد غياب الحديث عن مستقبل المنتخب

وانتقد مهيب عبد الهادي ما وصفه بكثرة الحديث عن بعض الأزمات والملفات الجانبية، على حساب مناقشة خطة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال: «ليه بقى الكلام الكتير واللي بيحصل ده؟ غالبًا في فراغ إعلامي، محدش لاقي حاجة يقولها».

وأضاف: «تخيلوا لو مكنش موضوع تصريح الشناوي ده حصل.. كانوا هيتكلموا في إيه؟».

وطالب مهيب بالتركيز على استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة، متسائلًا عن الخطة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، قائلًا: «يا جماعة محدش سأل ولا اتكلم، إحنا هنعمل إيه الفترة الجاية؟ هنبدأ نعد نفسنا إزاي لأمم أفريقيا وكأس العالم الجاي؟».

وأشار إلى أن منتخب مصر يمتلك عددًا من اللاعبين الذين قد لا يكونون متواجدين في كأس العالم المقبلة بسبب عامل السن، وهو ما يستدعي، من وجهة نظره، العمل مبكرًا على تجهيز عناصر جديدة قادرة على تمثيل المنتخب.

رسالة إلى اتحاد الكرة

وفي ختام تصريحاته، وجه مهيب عبد الهادي تساؤلًا إلى اتحاد الكرة بشأن خطته للمرحلة المقبلة، قائلًا: «إحنا عندنا لعيبة كتيرة مش هتكون موجودة في كأس العالم الجاي علشان السن».

وتابع: «طيب اتحاد الكرة اللي موجود ده إيه خطته في اللي جاي؟ عملتوا إيه؟ خططتوا إيه؟».

وشدد على أهمية وجود رؤية واضحة للمنتخب خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للمنافسات القارية والدولية، بدلًا من التركيز فقط على الملفات والأزمات التي تحظى باهتمام إعلامي مؤقت.