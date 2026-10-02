العراق وتركيا يبدآن مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز

أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد العبادي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم /الجمعة/، بدء مفاوضات اتفاقية إطارية للتعاون في النفط والغاز.
وذكرت وزارة النفط العراقية أن العبادي ترأس وفد بلاده في الاجتماع الموسع لبدء المفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية مع تركيا الخاصة بالتعاون في مجالات النفط والغاز، والذي عقد في أنقرة، فيما ترأس الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقدار.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش خريطة الطريق المقترحة لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات، وتجارة النفط والغاز والطاقة، إلى جانب بحث سبل تطوير أطر العمل والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء العراقية /واع/، أن الاجتماع الافتتاحي يهدف إلى انطلاق المفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا، ووضع أسس للتعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات النفط والغاز والطاقة.