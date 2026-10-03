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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان عن أزمة فتوح : 700 ألف دولار من الزمالك استفزتني

احمد سليمان
احمد سليمان
محمد بدران

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس المفاوضات مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق، متحدثًا عن أزمة أحمد فتوح، وذلك خلال ظهوره عبر برنامج «اللعيب» المذاع على قناة «إم بي سي مصر».

وفي بداية الحوار، أشار الإعلامي مهيب عبد الهادي إلى واقعة سابقة تتعلق بأحمد فتوح، قائلًا إن اللاعب كان قد نشر عبر صفحته ما ينفي تصريحات وكيل أعماله، قبل أن يرد عليه مهيب وقتها متسائلًا: «مين قالك كده ومين معملش كده؟ أنا شوفت القصة دي فين قبل كده».

ورد إكرامي على حديث مهيب قائلًا: «زيزو».

أحمد سليمان: 11 أو 12 شخصًا تفاوضوا مع زيزو

وتطرق أحمد سليمان إلى ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الأشخاص شاركوا في المفاوضات، وهو ما وصفه بالخطأ الإداري.

وقال سليمان: «موضوع زيزو ده كان فيه 11 أو 12 شخص بيتفاوضوا معاه، وده كان خطأ إداري كبير مننا».

وأضاف: «أنا كنت من ضمن الناس اللي كانوا بيتفاوضوا»، مشيرًا إلى وجود شخصيات أخرى شاركت في الملف، من بينها ممدوح عباس وعمرو الجنايني.

وتدخل مهيب عبد الهادي متسائلًا: «11 واحد معرفوش يجددوا لزيزو؟!».

ورد أحمد سليمان: «ما قولتلك ده كان خطأ إداري».

أحمد سليمان ينتقد تعدد الوكلاء داخل الزمالك

وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك عن ظاهرة تولي أقارب اللاعبين ملفات التفاوض، معتبرًا أنها تتسبب في مشكلات خلال المفاوضات.

وقال: «لكن في موضة جديدة، زيزو والده الوكيل، فتوح خاله الوكيل، بيزيرا أبوه الوكيل، حسام عبد المجيد أخوه الوكيل، دي حاجات غريبة وبتعمل مشاكل».

سليمان عن أزمة فتوح: 700 ألف دولار استفزتني

وتطرق أحمد سليمان إلى أزمة أحمد فتوح، متحدثًا عن المقابل المالي محل الخلاف، وقال: «قصة فتوح الرقم اللي استفزني 700 ألف دولار».

وأضاف: «يعني إحنا نضحي بلاعب علشان 700 ألف دولار وعندنا بطولة أفريقيا ممكن تدخلنا 20 مليون دولار».

مهيب عبد الهادي يوضح موقف أحمد سليمان داخل المجلس

وخلال الحوار، وجه مهيب عبد الهادي حديثه إلى أحمد سليمان، موضحًا أن حديثه عن بعض الملفات بدا وكأنه يتحدث من خارج مجلس الإدارة.

وقال مهيب: «معلش حضرتك بتكلمنا كأنك راجل مشجع مثلًا، كأنك مش في المجلس، بتتكلم كأنك مش موجود خالص».

ورد أحمد سليمان موضحًا طبيعة حديثه خلال البرنامج: «إحنا اتفقنا، أنا بتكلم كمحلل هنا، أنا راجل علاقتي بالمجلس هي اجتماعات المجلس فقط».

وعلق مهيب عبد الهادي قائلًا: «أنا بوضح بس علشان الناس هتقول: الله هو بيتكلم كده؟ هو مش في المجلس».

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