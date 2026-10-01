نادي الزهور ينظم مسابقة صوت بلال لترتيل القرآن الكريم ويحتفي بالفائزين

في أجواء روحانية مميزة، أقامت اللجنة الدينية بنادي الزهور حفل تكريم المتميزين والمشاركين في النسخة الثانية من مسابقة «صوت بلال»، بحديقة جاردينيا بالمقر الرئيس بمدينة نصر.

ويأتي الحفل في إطار أنشطة اللجنة الدينية برئاسة المستشار محمد الدمرداش – رئيس النادي، وحرصها على اكتشاف الأصوات المتميزة وتشجيع أبناء النادي على تلاوة وحفظ القرآن الكريم.

وشهد الحفل حضور المستشار محمد الدمرداش – رئيس النادي، والكابتن ياسر حفني – والدكتورة نشوى النحاس – عضوي مجلس الإدارة، والدكتور أحمد الشافعي – المدير التنفيذي.

وقام بتقديم الحفل الدكتورة الشيماء الدمرداش مدير مشروع احياء التراث بمكتبة الاسكندرية.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي يوثّق جانبًا من نشاط المسجد ومدرسة القرآن الكريم بنادي الزهور، وما تقدمه من دور تربوي وتعليمي في غرس القيم وتعزيز الارتباط بكتاب الله.

«صوت بلال»… رسالة مستمرة، وأجيال تنشأ على نور القرآن.

وأعرب المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي عن سعادته بالمستوى الذي قدمه أبناء النادي في المسابقة.

وقال الدمرداش: مدرسة القرآن الكريم، ونشاط مسجد نادي الزهور امتد لأكثر من ثلاثة عقود، ثم تطورت الفكرة سنوات وسنوات وكبرت، وصار خريجوها بالعشرات، ثم المئات، ثم الآلاف.

وأضاف نفخر أن نادي الزهور، ومسجد نادي الزهور صاحب فكرة رائدة، وخرج منه مسابقة "صوت بلال" التي تستمر للموسم الثاني على التوالي بجانب مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تقام سنوياً في شهر رمضان.

وتوجه الدمرداش بالشكر لأسرة المسجد برعاية وقيادة الشيخ الدكتور محمد الخزامي، ولأسرة اللجنة الدينية، وعلى رأسها الأخت الحاجة منال الفيومي واللواء مجدي أمين وأيضاً كل الشكر لأعضاء نادي الزهور الذين يرتادون مسجد الزهور، يتفاعلون مع أنشطته: “ثقتكم الغالية هي التي أوقدت المسيرة، هي التي عبّدت الطريق".