ناقش الحرب بـ 3دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد



أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع "أكسيوس" بأن كبار مسؤولي إدارة الرئيس ترامب اجتمعوا لساعات في "كامب ديفيد" لمناقشة الخطوات التالية المتعلقة بالحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن وذلك برئاسة نائب الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب الموقع الأمريكي ؛ فإن إدارة ترامب لم تعلن عن هذا الاجتماع غير المعتاد على الإطلاق.

وكانت آخر مرة عُقد فيها اجتماع مماثل في يونيو 2025، أي قبل أيام فقط من شن إسرائيل حرباً ضد إيران.

ومن بين المشاركين الآخرين: وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

وقال أحد المسؤولين -في إشارة إلى الأزمة في الشرق الأوسط-: "لقد تم اتخاذ قرارات أو على الأقل جرت مناقشات معمقة".

هذا ؛ وقد امتنع البيت الأبيض عن التعليق.

