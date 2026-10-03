لميس الحديدي تهنئ صابرين بزفاف : أحلى مشاعر دايمًا أم العريس

حرصت الإعلامية لميس الحديدي على تهنئة الفنانة صابرين، بمناسبة احتفالها بزفاف نجلها نور، وسط أجواء عائلية مميزة ومشاعر من الفرح والسعادة.

وشاركت لميس الحديدي عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، مجموعة من اللقطات من حفل الزفاف، ووجهت من خلالها رسالة تهنئة إلى صابرين، معربة عن سعادتها بهذه المناسبة.

وكتبت لميس الحديدي في منشورها: «مبروك يا أم نور.. لقطات من فرح نور ابن حبيبتنا صابرين وأحلى مشاعر دايمًا أم العريس.. يا رب كل السعادة، عقبال كل الأولاد والبنات».

وتفاعل عدد من متابعي لميس الحديدي مع المنشور، متمنين للعروسين حياة سعيدة، ولصابرين وأسرتها دوام الفرح والسعادة.