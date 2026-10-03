مياه القاهرة تعلن انتهاء إصلاح الخط الرئيسي بشارع النصر للسيارات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انتهاء أعمال إصلاح خط المياه قطر 1000 مم، الموجود بشارع النصر للسيارات بجوار محطة مياه شمال حلوان، وذلك قبل الموعد المعلن عنه بنحو 4 ساعات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها دفعت بكافة إمكاناتها من مهندسين وفنيين وعمال ومعدات، لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الشركة أنه جارٍ حاليًا إعادة ضخ المياه تدريجيًا، تمهيدًا لعودة الخدمة إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وتقدمت شركة مياه الشرب بالقاهرة باعتذارها للمواطنين عن فترة انقطاع المياه، موضحة أن أعمال الإصلاح جاءت في إطار التعامل مع ظروف خارجة عن إرادتها.