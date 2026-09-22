نائب الرئيس الأمريكي: إيران لا تستطيع صنع سلاح نووي

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن إيران لن تكون قادرة على بناء سلاح نووي غداً، أو خلال الأشهر الستة المقبلة، أو حتى خلال عام، حتى لو حاولت القيام بذلك.



وفي حديثه إلى قناة نيوزماكس، قال فانس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى ضمان عدم امتلاك طهران للموارد والبنية التحتية اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي.

قال فانس إن الولايات المتحدة دمرت ثلاثة منشآت نووية إيرانية فيما وصفه بـ"ضربة تكتيكية مذهلة"، مؤكداً أن تدمير المنشآت وحده لا يكفي.

وأضاف أن واشنطن تسعى لضمان عدم قدرة إيران على إعادة بناء برنامجها النووي خلال السنتين أو الثلاث أو حتى العشر سنوات القادمة.

وقال إن إيران ردت على تدمير برنامجها النووي بتهديد الشحن التجاري الدولي، مضيفاً أن استمرارها في إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن التجارية قد ساهم في ارتفاع أسعار الوقود.

أضاف فانس إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار تدفق النفط والغاز، وستواصل التصدي لمحاولات إيران لتهديد الشحن التجاري الدولي.

وألقى باللوم على إيران في ارتفاع أسعار الوقود، عازياً ذلك إلى ما وصفه بالتهديدات للملاحة البحرية والهجمات على السفن التجارية.

