من حقبة الحرب الباردة.. أمريكا تخطط لفتح قاعدة عسكرية في جرينلاند

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة فتح قاعدة عسكرية تعود إلى حقبة الحرب الباردة في جنوب جرينلاند، إلى جانب إنشاء وجود عسكري في قاعدة تقع على الساحل الشرقي للجزيرة.

وأوضحت المصادر أن الخطط الأمريكية تأتي في إطار تعزيز الوجود العسكري لواشنطن في غرينلاند، التي تتمتع بموقع استراتيجي مهم في منطقة القطب الشمالي، وسط تزايد الاهتمام الدولي بالمنطقة لأسباب أمنية وعسكرية واقتصادية.

وبحسب المصادر، تشمل الخطط إعادة تفعيل منشأة عسكرية أمريكية سابقة في جنوب جرينلاند، فضلًا عن تعزيز الوجود الأمريكي في قاعدة تقع على الساحل الشرقي للجزيرة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تولي فيه الولايات المتحدة اهتمامًا متزايدًا بالقطب الشمالي، في ظل تنامي المنافسة الدولية على المنطقة وممراتها البحرية ومواردها الطبيعية.