21 لاعباً في مران منتخب مصر استعداداً لأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا.. صور

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم، حسام وإبراهيم حسن، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية، استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان المقرر لهما 25 و29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ، ثم ودية جنوب أفريقيا المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.

وشارك في المران 21 لاعباً بعد انضمام محمد صلاح ورامي ربيعة وعمر مرموش وحمزة عبدالكريم وعمر فايد ، بالإضافة إلى مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي ومحمد هاني وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وعلي محمود ومصطفى زيكو ومحمود صابر ، وكريم حافظ ومهند لاشين وطارق علاء ، على أن يصل باقي المحترفين اليوم وغداً.

وحضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد أبوحسين وإيناس مظهر عضوا المجلس، ومصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد وشوقي غريب، المدير الفني لاتحاد الكرة.



ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر تدريباته، اليوم، في التاسعة مساء بمركز المنتخبات الوطنية.