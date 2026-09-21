منتخب مصر لكرة الصالات يفوز على الجزائر ودياً 6-3 استعداداً لكأس الأمم الإفريقية

فاز منتخب مصر لكرة الصالات، تحت قيادة المدير الفني نادر رشاد، على نظيره الجزائري بنتيجة 6-3، فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم / الاثنين / بمدينة تلمسان في الجزائر، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات.
سجل أهداف منتخب مصر كل من خالد يسري، ومحمد الوتيدي، ومحمد سعيد "هدفين"، ومصطفى إسحاق، وأنس خالد، ليقودوا الفراعنة لتحقيق الفوز فى المواجهة الودية الأولى.
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر المباراة الودية الثانية أمام الجزائر، بعد غدٍ الأربعاء، على أن تُقام المواجهة في مدينة وهران الجزائرية.
وتأتي المباراتان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات بالمغرب، خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل، وتأتي البطولة وفق نظام الاتحاد الإفريقي الجديد، وتُقام كمسابقة قارية مستقلة، ولا ترتبط بالتأهل إلى كأس العالم لكرة الصالات.
ويقود الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب مصر لكرة الصالات كل من نادر رشاد مديرا فنيا، والمعتز بالله سامي مدربا عاما، وأيمن راغب مدربا لحراس المرمى، ونور الدين علي إداريا، والدكتور مصطفى محمد طبيبا للفريق، ووليد حسن أخصائيا للتأهيل والتدليك، وحسني نصر مسئولا عن المهمات.