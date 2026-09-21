رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق

قال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن غرفة صناعة الحبوب أرسلت مذكرة إلى وزير التموين تطلب فيها التدخل لدى المطاحن التي تنتج دقيق 72 المستخدم في إنتاج العيش الفينو؛ من خلال إتاحة كميات من القمح الموجود لدى الدولة، حتى لو كانت كميات بسيطة، لتهدئة السوق.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه في حال حصول كل مطحن على نحو 500 طن من القمح أسبوعيًا، فإن الوضع سيختلف وتهدأ السوق، خاصة مع دخول المدارس وارتفاع الطلب على العيش الفينو، مشيرًا إلى أن وزير التموين لديه خلفية بالموضوع، وأنه من المتوقع أن يكون هناك تحرك خلال الأسبوع.

طرح كميات من القمح الموجود

وأوضح أن عدم تدخل الدولة وطرح كميات من القمح الموجود لديها للمطاحن قد يؤدي إلى تأثر أسعار العيش السياحي، مشيرًا إلى أن التجربة حدثت من قبل في بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عندما كانت الدولة تطرح لكل مطحن 500 طن أسبوعيًا، ما أدى إلى هبوط السوق بشكل كبير حتى حدوث انفراجة.

وأضاف أن هذه الأزمة مؤقتة، وأن أرصدة القمح الحالية كافية، لكنه توقع أنه في حال حدوث زيادات فإنها لن تقل عن 20%.