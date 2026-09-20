قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصدق.. صلاح يخطف القلوب في تركيا.. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته
إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
دحروج: مصر مستعدة للجيل الجديد من التنمية البحرية وتواصل الاستثمار في مستقبلها
ماهر فرغلي يكشف تمويل الكيانات والأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان
وزير الشباب يضخ دماء جديدة في 11 محافظة
العراق يوقف الرحلات الجوية مع إيران
مي عبد الحميد: طرح الوحدات بنظام الإيجار يستهدف الشباب حديثي الزواج
باحث في شؤون الجماعات الإرهابية يكشف محاولات الهيمنة على مؤسسات الدولة في عهد الإخوان
صاحبة ترند «عاوزة أتجوز» توضح حقيقة المنشور: «ماكنتش بدور على عريس.. كنت بطرح فكرة»
هيئة ميناء دمياط تحصد جائزة الشجاعة الاستثنائية في احتفالية اليوم البحري العالمي
الأمم المتحدة: حرية الملاحة مكفولة وهجمات الحوثيين على السعودية مرفوضة
قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي يتصدران مرحلة جديدة من التعاون المصري الصيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حرب روسيا وأوكرانيا ترفع أسعار القمح.. ماذا عن احتياطي مصر حتى رمضان؟

أحمد موسى
أحمد موسى

تواصل مصر متابعة تطورات سوق القمح العالمي في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببه من تحركات في الأسعار وسلاسل الإمداد. 

ارتفاع أسعار القمح عالميًا

ورغم ارتفاع أسعار القمح عالميًا، تشير التصريحات الحكومية التي جرى نقلها إلى عدم وجود أزمة في توفير السلع الأساسية داخل السوق المحلية، مع استمرار العمل على تأمين احتياجات البلاد وتعزيز المخزون الاستراتيجي. 

وتتركز التحركات الحالية على تنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب دراسة زيادة الكميات المتعاقد عليها، بما يضمن استمرار الإمدادات وتوفير احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع معدلات الاستهلاك خلاله.

هل تأثرت مصر بحرب روسيا وأوكرانيا؟
 

وكشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل موقف مصر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على واردات القمح، موضحًا أن البلاد لا تواجه أزمة في توفير القمح أو السلع الغذائية الأساسية.

ونقل موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تأكيده أن موقف الأمن الغذائي في مصر مستقر، ولا توجد مشكلات تتعلق بتوفير القمح أو السكر أو الزيت.

احتياطي القمح يكفي 6 أشهر
 

وأوضح أحمد موسى أن وزير التموين أكد توافر احتياطي استراتيجي من القمح يكفي احتياجات البلاد لنحو 6 أشهر، رغم ارتفاع سعر طن القمح عالميًا من نحو 275 دولارًا إلى 300 دولار.

وأشار إلى أن مصر تستورد سنويًا ما يتراوح بين 18 و19 مليون طن من القمح، إلى جانب الكميات التي يتم توريدها من الإنتاج المحلي، موضحًا أن نحو 5 ملايين طن جرى استلامها من المزارعين المحليين.

تنويع مصادر استيراد القمح
 

وفي إطار تأمين الاحتياجات المحلية، تعمل وزارة التموين على تنويع مصادر الحصول على القمح وعدم الاعتماد على سوق أو دولة واحدة.

وأوضح موسى أن مصر تستورد القمح من عدة أسواق، من بينها رومانيا وبلغاريا وفرنسا، لافتًا إلى وجود شحنات مرتقبة من فرنسا تصل إلى نحو 50 ألف طن.

مخزون استراتيجي حتى شهر رمضان
 

وأكد أحمد موسى أن الدولة تتبع سياسة تحوط تحسبًا لأي تطورات محتملة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المخزون المتوافر من القمح والسلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات حتى شهر رمضان.

القمح استيراد القمح أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

التضامن تناشد الأسر: لا للتنمر.. اجعلوا العودة للمدرسة بقلب أوسع

جنزير و15 غرزة.. شاب يعتدي على آخر في المحلة بسبب خلافات سابقة

جنزير و15 غرزة.. شاب يعتدي على آخر في المحلة بسبب خلافات سابقة

التضامن الاجتماعى

التضامن تشارك في ختام فعاليات مشروع مكافحة أشكال عمل الأطفال

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد