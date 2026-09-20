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وزير التموين لـ أحمد موسى: مصر تؤمّن احتياجاتها من القمح.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التموين لـ أحمد موسى: مصر تؤمّن احتياجاتها من القمح.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تصريحات نقلها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على قناة صدى البلد، أن مصر لا تواجه أزمة في الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، مع تنويع مصادر الاستيراد بعيدًا عن مناطق الصراعات والحروب.

تداعيات التوترات العالمية

وأوضح أحمد موسى أنه تواصل مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للوقوف على حقيقة موقف مصر من تداعيات التوترات العالمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار القمح وتأثر حركة التجارة الدولية بالأوضاع في منطقة البحر الأسود.

 الاحتياطي الاستراتيجي المتوافر

وقال موسى إن وزير التموين أكد عدم وجود أزمة في توفير القمح لمصر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي المتوافر حاليًا يكفي لأكثر من 6 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد خلال الفترة المقبلة.

تنويع مصادر استيراد القمح

وأشار أحمد موسى إلى أن وزارة التموين تعمل على تنويع مصادر الحصول على القمح، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على الدول الواقعة في مناطق الصراعات، لافتًا إلى التوجه نحو دول أخرى من بينها بلغاريا ورومانيا وفرنسا.

وكشف موسى أن هناك شحنة قمح قادمة من فرنسا تزن 50 ألف طن، موضحًا أن عمليات الشحن من فرنسا مستمرة، في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستيراد وتأمين احتياجات السوق المصرية.

وأضاف أن الدولة لا تكتفي بالمخزون الحالي، وإنما تدرس، بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارة المالية، شراء كميات إضافية من القمح، خاصة في حال حدوث انخفاض في الأسعار العالمية، بما يسمح بزيادة المخزون الاستراتيجي والاستفادة من أي تراجع محتمل في الأسعار.

أحمد موسى: الأسعار العالمية للقمح ارتفعت

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا يمثل تحديًا أمام الدول المستوردة، مشيرًا إلى أن سعر الطن ارتفع من مستويات كانت تدور حول 275 دولارًا، وفق ما نقله عن وزير التموين، مع استمرار تأثر الأسواق بالتطورات العالمية.

وأكد موسى أن الدولة تتابع تأثيرات التغيرات المناخية والحرائق والتطورات التي تشهدها مناطق زراعة القمح عالميًا، باعتبارها عوامل يمكن أن تؤثر على حجم المعروض وبالتالي على الأسعار.

رسالة طمأنة للمصريين

ووجه أحمد موسى رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أن احتياجات مصر من القمح والسلع الأساسية مؤمّنة، والدولة تعمل على توفيرها وعدم السماح بحدوث نقص في السلع الاستراتيجية.

وقال موسى: «أنا هنا بطمن الشعب المصري، ما تقلقوش أوي من احتياجاتنا، تاني موجودة، الدولة بتوفرها».

وأشار إلى أن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة، مؤكدًا أن مصر لديها حاليًا مخزون من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، بالتزامن مع التحرك لتأمين كميات إضافية وتنويع مصادر الاستيراد.

واختتم أحمد موسى حديثه مؤكدًا أن تطورات الأوضاع العالمية تستدعي متابعة مختلف الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية بشكل متكامل.

شريف فاروق التموين وزير التموين أحمد موسى

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