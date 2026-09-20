أيمن فتحي: الأهلي ماينفعش يبقى غير بطل.. وشركة الكورة بتتفاوض مع النادي

قال المهندس أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، إن هناك اختلافًا وتفاوضًا بين شركة كرة القدم ومجلس إدارة النادي الأهلي بشأن بعض الاختيارات، موضحًا أن الشركة تتفاوض مع النادي حول قيمة الأموال التي سيحصل عليها، باعتبار أن النادي الأهلي سيحصل في النهاية على هذه الأموال وينفقها على احتياجاته المختلفة، ومنها عقود اللاعبين والمعسكرات وغيرها.



وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن الاختلاف قد يتعلق باحتياجات النادي والرعاية، موضحًا أن الشركة قد ترى أنها ضاعفت عوائد الرعاية، بينما يرى مجلس الإدارة أنه كان من الممكن تحقيق عوائد أكبر.

وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب يستخدم في هذا السياق مقولة «شوف الدولار كان بكام يا كابتن»، مؤكدًا أن هذه المناقشات تأتي في النهاية لمصلحة النادي الأهلي.



وأوضح أن الأداء الفني والبطولات لهما تأثير مباشر في تعظيم إيرادات شركة كرة القدم، مشيرًا إلى أن الأهلي مر بموسم وصفه بالسيئ جدًا بعدما لم يحقق بطولات الدوري المصري وإفريقيا، رغم الوصول إلى نهائي إفريقيا.

وأكد أن هذا التراجع لم يؤثر حتى الآن على عوائد النادي بسبب تاريخ الأهلي وجماهيريته التي ما زالت في القمة، لكنه شدد على أن تكرار غياب الأهلي عن البطولات، أو غيابه عن إفريقيا مرة أخرى، قد يؤدي إلى تأثر إيرادات شركة كرة القدم. وأضاف أن الشركة لا تستطيع تحمل تكرار هذا الأمر.