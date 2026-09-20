وزير الري: لا مخاوف من بناء السدود إذا التزمت الدول بقواعد القانون الدولي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أنه لا توجد مخاوف من بناء السدود في دول حوض النيل، طالما يتم تنفيذها وفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

وقال سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن مصر لا تعارض إقامة مشروعات السدود، مشيرًا إلى أن القاهرة سبق ووافقت على عدد من المشروعات في دول حوض النيل، وشاركت في تنفيذ ودعم مشروعات مائية، من بينها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، إلى جانب دعم مشروعات في أوغندا.

وتابع وزير الري أن المشروعات التي تقدمت بها دول حوض النيل الجنوبي شملت 4 سدود، ومشروعًا للمياه الجوفية، ومشروعين للنقل النهري.

وأضاف أن مصر قامت بدراسة هذه المشروعات بشكل كامل، وتبين أن تأثيراتها على الموارد المائية المصرية «ضئيلة وضعيفة»، ويمكن تحملها، مؤكدًا أن مصر تعاملت معها في إطار قواعد القانون الدولي.

عدم وجود مخاطر مائية

وأشار سويلم إلى أن مشروع السد المقترح إنشاؤه في جنوب السودان خضع للدراسة، موضحًا أن نتائج الدراسة أكدت عدم وجود مخاطر مائية كبيرة منه على مصر.