مي عبد الحميد: تجاوزنا حاجز المليون وحدة سكنية.. وتجربة الإيجار التمليكي مستمرة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نحو 3.5 مليون مواطن تمكنوا من الانتقال إلى وحداتهم السكنية الجديدة، مشيرة إلى الإقبال الكبير على برامج الإسكان التي يطرحها الصندوق.

وقالت مي عبد الحميد، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور إن الإقبال على وحدات التمليك «خرافي»، مؤكدة وجود طلب كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك.

وأضافت: «اليوم تجاوزنا حاجز المليون وحدة سكنية، وحققنا زيادة على هذا العدد»، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الرقم يمثل خطوة مهمة في توفير السكن للمواطنين المستحقين.

وفيما يتعلق بنظام الإيجار التمليكي، أوضحت أن التجربة لا تزال في إطارها التجريبي، مؤكدة أنها مستمرة وسيتم مواصلة تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ وتوفير المزيد من الوحدات السكنية

وأشارت إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا جدًا من المواطنين على وحدات التمليك، بالتزامن مع استمرار الصندوق في تنفيذ وتوفير المزيد من الوحدات السكنية.