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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان الاجتماعي تطلق خدمة إصدار مخالصة الوحدات السكنية إلكترونيًا

راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة إصدار إفادة مخالصة للوحدات السكنية بصورة إلكترونية.

وأشارت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، حيث لن يحتاج المواطن إلى التنقل أو التعامل الورقي للحصول على إفادة مخالصة بسداد كامل المستحقات المالية عن وحدته السكنية.

ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الصندوق لرقمنة جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وبما يعزز من الشفافية، حيث أطلق الصندوق خدمتين الكترونيتين خلال العام الحالي، وهما خدمتي السداد المعجل ونقل الملكية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني لخدمة المخالصة وذلك عبر الرابط:  https://cservices.shmff.gov.eg/UnitClearancePortal، حيث يتم إرسال رمز تحقق   OTPعبر الهاتف المحمول المُسجل بقاعدة بيانات الصندوق أو الذي يتم تسجيله، وذلك لتفعيل حسابه عبر الموقع.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطنين  تجهيز عدد من الملفات بصيغة PDF ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، وتتضمن الملفات أصل المخالصة الصادرة من جهة التمويل، متضمنًا تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد.

وأضافت أنه يجب أن يتضمن الملف كذلك محضر استلام الوحدة أو إفادة من مديرية الإسكان المختصة، وكذلك عقد التمويل العقاري أو النقدي أو التقسيط، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي، والتوكيل الرسمي في حال الإنابة إن وجد، وفي حال الوفاة يجب تقديم إعلام الوراثة، مع صور من أرقام القومية  للورثة، وموافقة النيابة الحسبية إذا وُجد قصر.

وأوضحت  مي عبد الحميد أنه فور تلقي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للطلب المقدم من قبل المواطن، تبدأ الإدارات المختصة في مراجعة المستندات المرفقة، على أن يتم تحديد قيمة المبالغ المستحقة على العميل، والتي تتضمن مصروفات الحصول علي المخالصة ومبلغ الصيانة إن وجد، حيث يتم إرسال رسالة نصية  SMS للعميل للتوجه إلى أي من فروع البريد المصرى لسداد المبالغ المستحقه عليه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن رفع إيصال السداد على الموقع الالكتروني الخاص بالخدمة يُعد خطوة إلزامية واجبة لضمان استكمال الإجراءات، مع العلم أن مصروفات الحصول على المخالصة لا تُرد.

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أنه بعد الانتهاء من كافة الخطوات اللازمة لدراسة الطلب وسداد العميل للمبالغ المستحقة واستيفاء التوقعيات والأختام اللازمة، يقوم الصندوق بإرسال رسالة نصية SMS للعميل للتوجه إلى الصندوق لاستلام إفادة المخالصة.

الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الوحدات السكنية إفادة مخالصة

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