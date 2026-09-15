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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون بين مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بهندسة شبرا ووزارة الإسكان للغلق الآمن للمقالب العمومية

بروتوكول التعاون
بروتوكول التعاون
إبراهيم الهواري

وقع الدكتور محمد سعيد، عميد كلية الهندسة بشبرا، بروتوكول تعاون بين مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بالكلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بشأن الإشراف على تنفيذ مشروعات أعمال الغلق الآمن للمقالب العمومية بالمدن الجديدة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن توقيع البروتوكول يعكس تميز استراتيجية جامعة بنها في ربط البحث العلمي بالصناعة والتعامل مع مشكلات المجتمع، باعتبار البحث العلمي قاطرة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية.

وقال إن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشبرا يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين في مختلف المجالات الهندسية، ويقدم أحدث التكنولوجيات العالمية ويوظف الأجهزة والتقنيات الحديثة في المجالات الهندسية.

وأضاف “الجيزاوي” أن مشروعات الغلق الآمن للمقالب العمومية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة والصحة العامة، موضحا أن تأهيل هذه المواقع يتيح إمكانية الاستفادة منها مستقبلا وتحويلها إلى مساحات خضراء ومشروعات منتجة للطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء والقضاء على الروائح الكريهة والحد من انتشار الحشرات والأمراض، فضلًا عن تحسين الصحة النفسية والاجتماعية للسكان.

وذكر رئيس جامعة بنها أن تطوير هذه المواقع بيئيًا وحضاريا يحقق مردودًا إيجابيا على المناطق المحيطة، من خلال تجميلها ورفع قيمتها، وزيادة فرص الاستثمار بها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعيد أن تنفيذ مشروعات الغلق الآمن للمقالب العمومية بالمدن الجديدة يعد ضرورة ملحة، خاصة بعد انتهاء العمر الافتراضي للمقالب، حيث تمثل النفايات غير المعالجة خطرًا مستمرًا على الصحة العامة والبيئة، مشيرا الى أن أعمال الغلق تتم وفق المعايير الهندسية والبيئية المعتمدة، من خلال استخدام طبقات عازلة وتثبيت التربة، بما يمنع تسرب الميكروبات والغازات الضارة، ويحافظ على المياه الجوفية والتربة من تسرب عصارة النفايات السامة.

وأشار عميد كلية الهندسة بشبرا إلى أن الغلق الهندسي للمقالب لا يقتصر على الحد من المخاطر البيئية، وإنما يتيح أيضًا فرصًا للاستفادة الاقتصادية من المواقع، من خلال سحب واستغلال غاز الميثان الناتج عن تحلل المواد العضوية وتحويله عبر مولدات خاصة إلى طاقة كهربائية مستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.

يذكر أن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها منذ إنشائه عام 1986، يُعد أحد بيوت الخبرة الهندسية المتميزة، وذراعًا استشاريًا فاعلًا للكلية والجامعة في مجالات التصميم والدراسات والإشراف على تنفيذ المشروعات، وخدمة المجتمع ودعم خطط التنمية والمشروعات القومية.

وشارك المركز في إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الإسكان والطرق والكباري والمرافق والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن المشروعات التعليمية والطبية والإدارية والخدمية والرياضية، بما يعكس قدرته على التعامل مع المشروعات بمختلف أحجامها وطبيعتها ومراحلها.

القليوبية محافظة القليوبية كلية الهندسة بشبرا عميد كلية الهندسة بشبرا المجتمعات العمرانية

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