المشدد 5 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لـ نجار في الأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بإصابة نجار بعاهة مستديمة، إثر مشاجرة نشبت بينهما في الأزبكية.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم دخل في مشاجرة مع المجني عليه، نجار، بسبب خلافات متعلقة بالعمل، وعلى أثرها أطلق المتهم أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن إصابته، قبل أن يفر هاربا من مكان الواقعة.



وثبت من تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليه بجرح في الذراع، نتج عنه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ 60%، ويستحيل شفاؤها.



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فيها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.