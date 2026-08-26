قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة
السيسي يوجه بضبط فواتير الكهرباء.. كيف تقلل استهلاكك 50%؟
واشنطن تصعد ضد فلسطين أكشن.. عقوبات أمريكية تطول الحركة بعد حظرها في بريطانيا
الطاقة الإيرانية: طهران لا تزال في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش
رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن حقوق المواطن خط أحمر
موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي.. شوبير يكشف قرار مفاجئ من عموتة
الممثل السامي للسلام في غزة يستعرض أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: سنحكم على حماس بأفعالها.. والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط عليها
«استمرار ارتفاع الحرارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة
سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة: قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تختتم الدورة التأسيسية الأولى لـ99 من المعاونين الجدد بالقاهرة والجيزة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

اختتم مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، فعاليات الدورة التأسيسية الأولى لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وذلك بمشاركة (٩٩) من أعضاء نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، والتي عُقدت خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أغسطس الجاري، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وفي كلمته، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالحضور، ونقل خالص تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية وتمنياتها بأن يكون البرنامج التدريبي قد حقق أهدافه، وأن يكون عونًا للأعضاء في أداء رسالتهم القضائية.

وأوضح أن البرنامج تضمن مجموعة متنوعة من الموضوعات القانونية والتطبيقية وموضوعات التنمية البشرية؛ بما يسهم في صقل مهارات الأعضاء، وتنمية قدراتهم في مختلف المناحي، بما يعينهم على إنجاز ما يُوكَل إليهم من قضايا، ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة. واختتم كلمته بتمنياته للأعضاء الجدد بدوام التوفيق والسداد في مسيرتهم القضائية.

وتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات التي أُلقيت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

* “النجاح المهني في مجال القضاء”، وألقتها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني الوكيل العام الأول بمركز التدريب القضائي.
* “القيم والتقاليد القضائية”، وألقاها المستشار الدكتور حسام الشاذلي نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.
* “الاختصاص الدستوري للنيابة الإدارية في ضوء التعليمات القضائية المنظمة لعمل النيابة الإدارية”، وألقاها المستشار سعد خليل نائب رئيس الهيئة، ومدير مركز الدراسات والبحوث.
* “بناء الجدارات القضائية”، وألقاها المستشار الدكتور معتز الهلالي الوكيل العام وعضو مركز التدريب القضائي.
* “العلاقة بين المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية – تطبيق عملي”، وألقاها المستشار أحمد العدوي نائب رئيس الهيئة ووكيل مكتب فني دمياط.
* “التأديب في قوانين الوظيفة العامة”، وألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين  نائب رئيس الهيئة وعضو مركز التدريب القضائي.
* “جرائم العدوان على المال العام”، وألقاها المستشار أيمن شوقي نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
* “الصياغة اللغوية والقانونية”، وألقاها المستشار محمد عبد الهادي نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
* “الإجراءات الشكلية للتحقيق التأديبي”، وألقتها المستشارة دعاء الداخلي  نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.
* “تطوير مهارات البحث القانوني في ظل أحدث مبادئ المحكمة الإدارية العليا”، وألقاها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
* “الإجراءات الموضوعية للتحقيق التأديبي”، وألقاها المستشار الدكتور حسان هاشم نائب رئيس الهيئة وعضو مركز التدريب القضائي.
* “ضوابط الإحالة للمحاكمة التأديبية”، وألقاها المستشار محمد الشناوي نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.
* “نظم تشغيل منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية – تطبيق عملي”، وألقاها المستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي.
* “جرائم تقنية المعلومات وآليات تحقيقها – تطبيق عملي”، وألقاها المستشار شادي عبد العزيز رئيس النيابة بوحدة التعاون الدولي.
* “الجرائم التأديبية الأكثر شيوعًا – مناقشة تطبيقية”، وألقاها المستشار حلمي حسين نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.
* “تطبيقات عملية وتأهيلية من واقع التحقيقات والإحالة للمحاكمة التأديبية”، وألقاها المستشار الدكتور محمد الحسيني نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى الأول بالقاهرة.
* “المآخذ القضائية من واقع عملي – تطبيق عملي”، وألقتها المستشارة نهى أسامة نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

مركز التدريب القضائي النيابة الإدارية المعاونين الجدد القاهرة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء الواردة قبل أذان المغرب.. كلمات نبوية تمنع عنك كل مكروه مع أول الليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أقدم موظف بوزارة الأوقاف بعد تكريم الرئيس له: أقول لجميع موظفي مصر «إشتغلوا بضمير»

مستشار مفتي الجمهورية

مستشار مفتي الجمهورية: معالجة القضايا الاقتصادية تقتضي إدراك النص والواقع وحال المستفتي

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد