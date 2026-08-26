النيابة الإدارية تختتم الدورة التأسيسية الأولى لـ99 من المعاونين الجدد بالقاهرة والجيزة

اختتم مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، فعاليات الدورة التأسيسية الأولى لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وذلك بمشاركة (٩٩) من أعضاء نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، والتي عُقدت خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أغسطس الجاري، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وفي كلمته، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالحضور، ونقل خالص تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية وتمنياتها بأن يكون البرنامج التدريبي قد حقق أهدافه، وأن يكون عونًا للأعضاء في أداء رسالتهم القضائية.

وأوضح أن البرنامج تضمن مجموعة متنوعة من الموضوعات القانونية والتطبيقية وموضوعات التنمية البشرية؛ بما يسهم في صقل مهارات الأعضاء، وتنمية قدراتهم في مختلف المناحي، بما يعينهم على إنجاز ما يُوكَل إليهم من قضايا، ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة. واختتم كلمته بتمنياته للأعضاء الجدد بدوام التوفيق والسداد في مسيرتهم القضائية.

وتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات التي أُلقيت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

* “النجاح المهني في مجال القضاء”، وألقتها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني الوكيل العام الأول بمركز التدريب القضائي.

* “القيم والتقاليد القضائية”، وألقاها المستشار الدكتور حسام الشاذلي نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

* “الاختصاص الدستوري للنيابة الإدارية في ضوء التعليمات القضائية المنظمة لعمل النيابة الإدارية”، وألقاها المستشار سعد خليل نائب رئيس الهيئة، ومدير مركز الدراسات والبحوث.

* “بناء الجدارات القضائية”، وألقاها المستشار الدكتور معتز الهلالي الوكيل العام وعضو مركز التدريب القضائي.

* “العلاقة بين المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية – تطبيق عملي”، وألقاها المستشار أحمد العدوي نائب رئيس الهيئة ووكيل مكتب فني دمياط.

* “التأديب في قوانين الوظيفة العامة”، وألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين نائب رئيس الهيئة وعضو مركز التدريب القضائي.

* “جرائم العدوان على المال العام”، وألقاها المستشار أيمن شوقي نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

* “الصياغة اللغوية والقانونية”، وألقاها المستشار محمد عبد الهادي نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

* “الإجراءات الشكلية للتحقيق التأديبي”، وألقتها المستشارة دعاء الداخلي نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

* “تطوير مهارات البحث القانوني في ظل أحدث مبادئ المحكمة الإدارية العليا”، وألقاها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

* “الإجراءات الموضوعية للتحقيق التأديبي”، وألقاها المستشار الدكتور حسان هاشم نائب رئيس الهيئة وعضو مركز التدريب القضائي.

* “ضوابط الإحالة للمحاكمة التأديبية”، وألقاها المستشار محمد الشناوي نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

* “نظم تشغيل منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية – تطبيق عملي”، وألقاها المستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي.

* “جرائم تقنية المعلومات وآليات تحقيقها – تطبيق عملي”، وألقاها المستشار شادي عبد العزيز رئيس النيابة بوحدة التعاون الدولي.

* “الجرائم التأديبية الأكثر شيوعًا – مناقشة تطبيقية”، وألقاها المستشار حلمي حسين نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

* “تطبيقات عملية وتأهيلية من واقع التحقيقات والإحالة للمحاكمة التأديبية”، وألقاها المستشار الدكتور محمد الحسيني نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى الأول بالقاهرة.

* “المآخذ القضائية من واقع عملي – تطبيق عملي”، وألقتها المستشارة نهى أسامة نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.