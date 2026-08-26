قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثاني على التوالي.. تراجع جديد في أسعار الذهب الآن بمصر
تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: المواقع النووية لم تُؤمَّن بعد للتفتيش
منتخب الشباب يواجه ليبيا في افتتاح تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم
مدرب فيرينكفاروس يكشف خطة إيقاف محمد صلاح قبل مواجهة طرابزون
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة
السيسي يوجه بضبط فواتير الكهرباء.. كيف تقلل استهلاكك 50%؟
واشنطن تصعد ضد فلسطين أكشن.. عقوبات أمريكية تطول الحركة بعد حظرها في بريطانيا
الطاقة الإيرانية: طهران لا تزال في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش
رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن حقوق المواطن خط أحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر تطورات موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من مقاطعة بطولات فيفا

يويفا
يويفا
حمزة شعيب

 

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة في أزمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية الخلافات مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وكان يويفا، بقيادة ألكسندر تشيفرين، قد هدد بمقاطعة بطولات فيفا، إلى جانب اتحادات الدول الأوروبية الـ55، اعتراضًا على مقترح إنفانتينو بيع 20% من حقوق بطولات الفيفا لمستثمرين خارجيين.

وبحسب صحيفة «سبورت» نقلًا عن «ذا تايمز»، فإن يويفا أصبح مستعدًا للتراجع عن قرار المقاطعة، بعدما حصل على ضمانات رسمية من فيفا بالتراجع عن مشروع بيع الحصص وعدم طرح مقترح مماثل مستقبلًا.

ومن المنتظر أن تشارك منتخبات وأندية الدول التابعة ليويفا بصورة طبيعية في بطولات فيفا، بداية من كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في بولندا، المقرر انطلاقها يوم 5 سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن يويفا رسميًا تراجعه عن قرار المقاطعة خلال اجتماع لجنته التنفيذية المقبل في موناكو.

ورغم ذلك، لا يعني إنهاء المقاطعة انتهاء الخلاف بين تشيفرين وإنفانتينو، إذ لا يزال رئيس يويفا يطالب السويسري بالاستقالة من منصبه، أو خوض انتخابات رئاسة فيفا المقبلة أمام منافس في مارس 2027.

يويفا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رئيس الفيفا جياني إنفانتينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الواقعة

إخلاء سبيل سيدة السوبلكس واثنين من المجني عليهم في مشاجرة طوخ

محافظ مطروح خلال المرور

محافظ مطروح يوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول

جهود متنوعة

اليوم السكاني بجامعة أسوان.. المحافظ يطلق ماراثون مشى بمشاركة 500 شاب وفتاة

بالصور

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر
زيت الزيتون.. فوائده الصحية للبشرة والشعر

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد