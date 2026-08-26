آخر تطورات موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من مقاطعة بطولات فيفا

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة في أزمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية الخلافات مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وكان يويفا، بقيادة ألكسندر تشيفرين، قد هدد بمقاطعة بطولات فيفا، إلى جانب اتحادات الدول الأوروبية الـ55، اعتراضًا على مقترح إنفانتينو بيع 20% من حقوق بطولات الفيفا لمستثمرين خارجيين.

وبحسب صحيفة «سبورت» نقلًا عن «ذا تايمز»، فإن يويفا أصبح مستعدًا للتراجع عن قرار المقاطعة، بعدما حصل على ضمانات رسمية من فيفا بالتراجع عن مشروع بيع الحصص وعدم طرح مقترح مماثل مستقبلًا.

ومن المنتظر أن تشارك منتخبات وأندية الدول التابعة ليويفا بصورة طبيعية في بطولات فيفا، بداية من كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في بولندا، المقرر انطلاقها يوم 5 سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يعلن يويفا رسميًا تراجعه عن قرار المقاطعة خلال اجتماع لجنته التنفيذية المقبل في موناكو.

ورغم ذلك، لا يعني إنهاء المقاطعة انتهاء الخلاف بين تشيفرين وإنفانتينو، إذ لا يزال رئيس يويفا يطالب السويسري بالاستقالة من منصبه، أو خوض انتخابات رئاسة فيفا المقبلة أمام منافس في مارس 2027.