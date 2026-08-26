موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي.. شوبير يكشف قرار مفاجئ من عموتة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة الشرقية إنبي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، بحسب معلوماته: «عموتة قال لإمام عاشور: أنا مش هلعب غير وأنت جاهز 100%، وإمام هيتجنن وعايز يلعب ويشارك».

وأضاف: «عموتة عايز يعدي أول 3 مباريات ثم يقوم بإشراك إمام، لكن حالته في التدريبات ممكن تخليه يلعب الماتش الجاي أو يحطه في القائمة أو يلاعبه الماتش اللي بعده أساسي».

وكان إمام عاشور قد غاب عن مواجهة الأهلي والشرقية إنبي، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2، بسبب عدم الجاهزية، وفقًا لما أكده الحسين عموتة المدير الفني للفريق.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي مدى جاهزية إمام عاشور خلال التدريبات المقبلة، لحسم موقفه من مواجهة زد، سواء بالدخول في قائمة المباراة أو المشاركة خلال اللقاء، في ظل رغبة اللاعب في العودة للمشاركة مع الفريق.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة زد، يوم الجمعة 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، وفقًا لجدول مباريات الجولة الثانية المعلن من رابطة الأندية المصرية المحترفة.