تشكيل أول مجلس إدارة لـ جمعية إسكان الطيارين برئاسة شريف محسن

عقدت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء اللجنة النقابية المهنية للطيارين المدنيين المصريين جمعيتها العمومية وذلك لانتخاب اول مجلس إدارة لها، في إطار العمل على تقديم خدمات ومشروعات تلبي احتياجات السادة الطيارين المدنيين المصريين وأسرهم، وتعزيز الدور الاجتماعي للجمعية.

أسفرت انتخابات الجمعية العمومية عن فوز كل من الكابتن طيار شريف محسن – رئيسا لمجلس الإدارة والكابتن طيار علي رشدي – نائبا للرئيس والكابتن طيار وائل الغندور – سكرتيرا والكابتن طيار سيد نصار – أمينا للصندوق..

أكدت جمعية الاسكان في بيان لها عقب انتهاء جمعيتها العمومية علي تايدها لخطة الدولة نحو التنمية المستدامة وتثمن خطواتها في التنمية العمرانية واستحداث المدن الجديدة التي تليق بالجمهورية الجديدة.



وأكد الكابتن طيار شريف محسن رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق مشروع سكني لخدمة الطيارين المدنيين المصريين أعضاء نقابة الطيارين، وذلك من خلال مخاطبة الجهات والهيئات الحكومية المختصة لبحث إمكانية توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة مشروع سكني يليق بطياري مصر.

وأوضح أن الجمعية تستهدف اختيار موقع متميز ومناسب من حيث المساحة والموقع وتوافر الخدمات، بما يتيح إنشاء وحدات سكنية بمستوى متميز، وبأسعار وشروط ملائمة لأعضاء الجمعية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية ستعمل على التنسيق مع الجهات المعنية ودراسة مختلف البدائل المتاحة من الأراضي المخصصة للجمعيات التعاونية للإسكان، وصولاً إلى أفضل اختيار يحقق المصلحة السكنية والاجتماعية للسادة الطيارين وأسرهم.

وأشار الطيار شريف محسن إلى أن المشروع يأتي في إطار حرص الجمعية على توفير خدمات ومشروعات حقيقية لأعضائها، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص سكنية مناسبة تليق بمكانة الطيارين المدنيين المصريين.

وكانت جمعية اسكان الطيارين قد تم تأسيسها طبقا لأحكام القانون رقم 143لسنة 1981وقد سجل النظام الداخلي وعقد التاسيس للجمعية بالادارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالادارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة رقم 1349لسنة 2026.