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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم إخفاء عيوب السيارة عند البيع؟.. أمين الإفتاء يوضح

بيع سيارة
بيع سيارة
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول حكم إخفاء عيوب السيارة عند بيعها، مؤكدًا أن الغش في البيع محرم شرعًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا".

ما حكم إخفاء عيوب السيارة عند بيعها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك فرقًا بين العيوب الظاهرة والعيوب الخفية، فالعيوب الظاهرة التي يمكن لأي شخص ملاحظتها لا يُشترط التنبيه عليها، أما العيوب الخفية التي لا يدركها المشتري فيجب على البائع توضيحها بشكل صريح.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن إخفاء العيوب الخفية، مثل مشكلات في موتور السيارة أو الكهرباء أو الفرامل، يُعد غشًا صريحًا، ويأثم به البائع، خاصة إذا كان هذا العيب قد يسبب ضررًا أو خطرًا للمشتري أثناء الاستخدام.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المال الناتج عن بيع سلعة مع إخفاء عيوبها لا يكون حلالًا كاملًا، مؤكدًا أن الأمانة في البيع والشراء من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام، وضرورة الالتزام بالصدق والشفافية في المعاملات.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في حال اكتشاف البائع لخطئه ورغبته في التوبة، فعليه أن يعود إلى المشتري ويبلغه بالعيب الذي أخفاه، مع تعويضه بما يقابل هذا العيب من المال، بحسب تقديره، سواء كان ذلك بمبلغ مالي مناسب أو باتفاق الطرفين.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا سامح المشتري ورضي بالأمر بعد توضيح الحقيقة، فلا حرج في ذلك، وتكون المعاملة قد صُححت، مشددًا على أن رد الحقوق إلى أصحابها هو الطريق الصحيح للتوبة من مثل هذه الأفعال.

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم إخفاء عيوب السيارة عند بيعها إخفاء عيوب السيارة عند بيعها

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