تصادم مروع.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث بالمهندسين

شهد شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بالجيزة، حادثا مأساويا، نتيجة تصادم سيارتين ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

تفاصيل حادث أحمد عرابي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص وجود حالة وفاة و4 مصابين.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما جرى نقل جثمان المتوفى واتخاذ الإجراءات المقررة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.