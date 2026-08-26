رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: المواقع النووية لم تُؤمَّن بعد للتفتيش

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن المواقع النووية في بلاده لم تُؤمَّن بعد بالشكل الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن إيران لا تزال، وفق تعبيره، في حالة حرب.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، تصريحات إسلامي التي أوضح فيها أن الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بإجراء عمليات التفتيش في المنشآت النووية التي تعرضت لأضرار خلال المواجهات العسكرية.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها طلب تحديد مواقع التفتيش قبل تهيئة الظروف المناسبة لذلك.

وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل استمرار الخلاف بين طهران والوكالة الدولية بشأن استئناف عمليات التفتيش والوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف. وكانت الوكالة قد أكدت في وقت سابق أنها فقدت القدرة على التحقق من وضع عدد من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، بعدما حالت القيود الأمنية وعدم السماح بالوصول الميداني دون استكمال عمليات الرقابة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن في يونيو الماضي أن عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية ستُستأنف، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تتضمن إشراف الوكالة على الأنشطة والمواد النووية، مع استمرار النقاش حول المواعيد والمواقع وآليات التنفيذ.

في المقابل، أكدت طهران آنذاك أن الوصول إلى المنشآت التي تعرضت للقصف لن يتم بصورة تلقائية، وأنه مرتبط بالتوصل إلى ترتيبات نهائية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك ملف العقوبات.

ويُبقي الموقف الإيراني الجديد ملف التفتيش النووي في صدارة القضايا الخلافية بين طهران والوكالة الدولية، في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى إعادة بناء آلية رقابة تتيح التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية، وتخفيف المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي.

