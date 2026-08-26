منتخب الشباب يواجه ليبيا في افتتاح تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم

أسفرت قرعة تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب، والتي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتي 6 أكتوبر 2026، عن مواجهة منتخبنا الوطني للشباب، نظيره الليبي في الجولة الأولى، يوم 24 سبتمبر، ثم يحصل على راحة في الجولة الثانية، على أن يلتقي في الجولة الثالثة، المنتخب التونسي، يوم 27 سبتمبر.

ومن المقرر أن يواجه، منتخب الشباب، في الجوله الرابعة منتخب المغرب، ثم في الجولة الأخيرة، يختتم التصفيات بلقاء المنتخب الجزائري.

وتستضيف مدينة الإسماعيلية، تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، التي تؤهل بدورها لكأس العالم للشباب.

وفي سياق متصل، ينطلق معسكر منتخب الشباب، نهاية الشهر الحالي، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، عن القائمة النهائية للفريق قبل انطلاق المعسكر.