بسبب عمر مرموش.. توتنهام يسابق الزمن قبل مواجهة تشارلتون في كأس الرابطة

يسابق نادي توتنهام هوتسبير الزمن لحسم موقف النجم المصري عمر مرموش، قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد، المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان توتنهام قد أعلن تعاقده مع البرازيلي سافينيو، جناح مانشستر سيتي، ليصبح الصفقة الصيفية السابعة للفريق، في إطار تدعيم الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب تقارير صحيفة Football London البريطانية، لن يكون عمر مرموش مؤهلًا للمشاركة مع توتنهام في مواجهة تشارلتون مساء اليوم بكأس الرابطة، حتى في حال الانتهاء من جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بانتقاله.

في المقابل، تمكن توتنهام من تسجيل سافينيو في قائمته لمواجهة تشارلتون، بينما يمتلك النادي مهلة حتى ظهر الجمعة المقبل لتسجيل مرموش في الدوري الإنجليزي، إذا أراد منحه فرصة المشاركة أمام نيوكاسل.

وتشير التوقعات إلى أن مرموش قد يصبح متاحًا للمباراة المقبلة، مع اقتراب الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى توتنهام، إلا أن موقفه النهائي من المشاركة أمام نيوكاسل لم يُحسم بعد.

وتأتي مواجهة نيوكاسل في أول مباراة لتوتنهام على ملعبه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بعدما استهل الفريق مشواره بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام برينتفورد خارج ملعبه، بينما تعادل نيوكاسل في الجولة الأولى.