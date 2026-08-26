هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من سيدة حول حكم الصلاة خارج المنزل أثناء ارتداء البنطلون، موضحًا أنه إذا كانت المرأة على وضوء ووجدت مكانًا مناسبًا تستطيع أداء الصلاة فيه، فلا مانع من الصلاة في حد ذاتها.

حكم الصلاة للمرأة خارج المنزل أثناء ارتداء البنطلون

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيوينة، اليوم الأربعاء، أن الحكم يتوقف على طبيعة البنطلون نفسه، فإذا كان ضيقًا يحدد تفاصيل الجسم والساقين فلا يصح الصلاة به، أما إذا كان واسعًا وفضفاضًا لا يصف الجسد، فيجوز الصلاة به بشرط استيفاء باقي شروط الستر.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض المساجد بدأت توفر حلولًا مناسبة للسيدات، مثل وجود "إسدالات" أو ملابس واسعة يمكن ارتداؤها فوق الملابس أثناء الصلاة، وهو ما يسهم في تيسير أداء الفريضة دون حرج.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من الأفضل أن تستعد المرأة لمثل هذه المواقف، خاصة إذا كانت خارج المنزل، بأن تحتفظ بقطعة ملابس مناسبة داخل حقيبتها، بحيث تتمكن من أداء الصلاة في وقتها دون تأجيل.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحفاظ على أداء الصلاة في وقتها أمر مهم، مع الالتزام بالضوابط الشرعية للستر، بما يحقق التوازن بين تيسير العبادة والالتزام بأحكامها.