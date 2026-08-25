قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه يسجل .. تعادل مثير بين الرياض والشباب 3-3 في دوري روشن
القاهرة 38 وأسوان 44.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وغطاء الشبورة غدا الأربعاء
ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته؟.. أمين الإفتاء يجيب
حزب جديد يهز اليمين الإسرائيلي.. ورئيسه يعلن: الهجرة هي الحل في غزة
إندونيسيا تستعد لاستقبال أول حاملة طائرات في تاريخها تزامناً مع الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة
تصل لـ 44 بالجنوب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد انخفاض الحرارة
حبس إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات
أيمن عبدالغني لأوائل الثانوية الأزهرية: اجعلوا تفوقكم بداية لمسيرة من العطاء وخدمة الوطن
مجلس إدارة الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي عن الاستمرار في منصبه
الخارجية: مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام
الأهلي يعلن قبول اعتذار سعد شلبي
وزير الخارجية: سد النهضة قضية وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بمياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز كتابة الشقة للزوجة بعد الوفاة تعويضا لها؟.. أمين الإفتاء يجيب

الحياة الزوجية
الحياة الزوجية
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: "أنا وزوجتي طوال زواجنا أموالنا مع بعض، وربينا أولادنا، وعندي شقة تمليك هي كل ما أملك، فهل يجوز أن أكتبها لزوجتي بعد وفاتي حفاظًا عليها وتعويضًا لها؟".

هل يجوز كتابة الشقة للزوجة بعد الوفاة تعويضا لها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه يحيّي هذا الزوج على حبه لزوجته وحرصه على تقديرها، مؤكدًا أن ذلك من معاني المودة والرحمة التي أشار إليها القرآن الكريم، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن معاملة الأهل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يخصص شيئًا من تركته بعد وفاته لشخص بعينه، لأن المال بعد الوفاة يصبح ميراثًا يُقسَّم وفق الأنصبة الشرعية، ولا يملك أحد تغيير هذا الترتيب.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا أراد الزوج أن يُعطي زوجته أو يكتب لها الشقة، فله ذلك حال حياته، حيث يجوز له التصرف في أمواله كيفما يشاء دون حرج، ويمكنه أن يكتب الشقة باسمها الآن.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يُشترط أخذ إذن الأبناء في هذا التصرف، لكن من الأفضل إخبارهم وشرح الأمر لهم، لما في ذلك من ترسيخ قيم الاحترام والتقدير للأم، وتعليمهم البر والإحسان، خاصة أن هذه المعاني تنعكس على سلوك الأبناء في تعاملهم مع الوالدين.

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل يجوز كتابة الشقة للزوجة بعد الوفاة تعويضا لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبيرة إسرائيلية: إيران عرضت ملايين الدولارات مقابل رأس ترامب

اتصالاً هاتفياً

لبنان والإمارات يبحثان تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات

أوكرانيا

اللجنة العسكرية لحلف الناتو تبحث دعم أوكرانيا خلال اجتماعها في كوبنهاجن سبتمبر المقبل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد