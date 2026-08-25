هل يجوز كتابة الشقة للزوجة بعد الوفاة تعويضا لها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين يقول فيه: "أنا وزوجتي طوال زواجنا أموالنا مع بعض، وربينا أولادنا، وعندي شقة تمليك هي كل ما أملك، فهل يجوز أن أكتبها لزوجتي بعد وفاتي حفاظًا عليها وتعويضًا لها؟".

هل يجوز كتابة الشقة للزوجة بعد الوفاة تعويضا لها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه يحيّي هذا الزوج على حبه لزوجته وحرصه على تقديرها، مؤكدًا أن ذلك من معاني المودة والرحمة التي أشار إليها القرآن الكريم، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن معاملة الأهل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يخصص شيئًا من تركته بعد وفاته لشخص بعينه، لأن المال بعد الوفاة يصبح ميراثًا يُقسَّم وفق الأنصبة الشرعية، ولا يملك أحد تغيير هذا الترتيب.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا أراد الزوج أن يُعطي زوجته أو يكتب لها الشقة، فله ذلك حال حياته، حيث يجوز له التصرف في أمواله كيفما يشاء دون حرج، ويمكنه أن يكتب الشقة باسمها الآن.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يُشترط أخذ إذن الأبناء في هذا التصرف، لكن من الأفضل إخبارهم وشرح الأمر لهم، لما في ذلك من ترسيخ قيم الاحترام والتقدير للأم، وتعليمهم البر والإحسان، خاصة أن هذه المعاني تنعكس على سلوك الأبناء في تعاملهم مع الوالدين.