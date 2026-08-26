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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة

الطقس
الطقس
أ ش أ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد غدا الخميس، على أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى الثلاثاء المقبل، مع ارتفاع نسب الرطوبة بما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن درجات الحرارة المقاسة في الظل.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن طقس الغد سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الخميس تبلغ على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية والمحسوسة 40 درجة، وعلى الوجه البحري 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، بينما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية 34 درجة والمحسوسة 38 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية 32 درجة والمحسوسة 36 درجة، وعلى شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 41 درجة، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

وأضافت شاكر أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض الطفيف اعتبارا من غد الجمعة، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة والمحسوسة 38 درجة، لتصل إلى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة يوم السبت، ثم 34 درجة والمحسوسة 36 درجة يومي الأحد والاثنين، على أن ترتفع مجددا إلى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر.

وبالنسبة للسواحل الشمالية، أوضحت أن العظمى تتراوح بين 29 و32 درجة خلال الفترة من الجمعة حتى الثلاثاء، والمحسوسة بين 32 و36 درجة، بينما تتراوح العظمى على شمال الصعيد بين 34 و38 درجة، والمحسوسة بين 36 و40 درجة، وعلى جنوب الصعيد تتراوح العظمى بين 39 و43 درجة، والمحسوسة بين 40 و44 درجة.

وأشارت إلى فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة غدا الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، إضافة إلى فرص أمطار خفيفة يومي السبت والأحد على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى تكوّن شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطا للرياح أحيانا تتراوح سرعتها غدا بين 30 و35 كم/ساعة، تعمل على تلطيف الأجواء مساء على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، حيث تتراوح متوسطات الرطوبة العظمى ليلا على القاهرة والوجه البحري بين 80 و85%، وعلى السواحل الشمالية بين 90 و95%، بينما تتراوح على شمال الصعيد بين 60 و66%، وعلى جنوب الصعيد بين 30 و35%، فيما تتراوح الرطوبة الصغرى نهارا بين 30 و40% بالقاهرة والوجه البحري، و50 و60% بالسواحل الشمالية، و20 و30% بشمال الصعيد، و10 و15% بجنوب الصعيد.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى متابعة التحديثات الصادرة عنها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عنها.

الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة الرطوبة حرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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