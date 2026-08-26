قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة على الطرق غدا وأمطار خفيفة نهاية الأسبوع.. والحرارة لا تزال مرتفعة
السيسي يوجه بضبط فواتير الكهرباء.. كيف تقلل استهلاكك 50%؟
واشنطن تصعد ضد فلسطين أكشن.. عقوبات أمريكية تطول الحركة بعد حظرها في بريطانيا
الطاقة الإيرانية: طهران لا تزال في حالة حرب ولم يتم تأمين مواقعها النووية للتفتيش
رئيس محكمة استئناف القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم
النائب أشرف مرزوق: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن حقوق المواطن خط أحمر
موعد ظهور إمام عاشور مع الأهلي.. شوبير يكشف قرار مفاجئ من عموتة
الممثل السامي للسلام في غزة يستعرض أمام مجلس الأمن تطورات الأوضاع الإنسانية
مندوب أمريكا بمجلس الأمن: سنحكم على حماس بأفعالها.. والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط عليها
«استمرار ارتفاع الحرارة».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة
سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة: قدرة ترامب على التحكم في أسعار النفط أصبحت محدودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تستعرض تجربة مطروح في استعادة المراعي وتمكين الرعاة خلال COP17 بمنغوليا

COP17
COP17
شيماء مجدي

استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في الشق رفيع المستوى للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمنغوليا، تجربة مصر في استعادة المراعي ودعم المجتمعات الرعوية، مؤكداً أن حماية المراعي تبدأ بتمكين الإنسان الذي يعيش عليها.

وأكد رئيس مركز بحوث الصحراء، أهمية إشراك الرعاة في إدارة المراعي وصناعة القرار، والاستفادة من خبراتهم المحلية إلى جانب العلوم والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز قدرتهم على مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن تجربة محافظة مطروح، التي شهدت إطلاق رابطة الطارف للمراعي والرعاة، باعتبارها مبادرة تهدف إلى تنظيم وتمكين المجتمعات الرعوية، وتحويل الرعاة من متلقين إلى شركاء في إدارة الموارد واستدامتها.

فوائد بيئية واقتصادية

واستعرض شوقي جهود مصر في حصاد مياه الأمطار، واستعادة الأراضي المتدهورة وتحسين الغطاء النباتي، داعياً إلى زيادة التمويل الموجه للمجتمعات الرعوية، ودعم الخدمات البيطرية والإرشاد الرعوي وسلاسل القيمة للمنتجات الرعوية، كما أوضح أن استعادة المراعي تمثل نموذجاً عملياً لتحقيق التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، من خلال الجمع بين جهود مكافحة التصحر، والتكيف مع تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، بما يحقق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية متكاملة.

علاء فاروق وزير الزراعة بحوث الصحراء التصحر الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء الواردة قبل أذان المغرب.. كلمات نبوية تمنع عنك كل مكروه مع أول الليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أقدم موظف بوزارة الأوقاف بعد تكريم الرئيس له: أقول لجميع موظفي مصر «إشتغلوا بضمير»

مستشار مفتي الجمهورية

مستشار مفتي الجمهورية: معالجة القضايا الاقتصادية تقتضي إدراك النص والواقع وحال المستفتي

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جريء

ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ
ياسمين عز تثير الجدل بفستان جرئ

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر
دينا فؤاد تثير الجدل بإطلالتها على البحر

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد