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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون زراعي بين مصر وأستراليا.. تكنولوجيا حديثة للموارد المائية وزراعة ذكية

وزير الزراعة يستقبل السفير الأسترالي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك والملفات التنموية
وزير الزراعة يستقبل السفير الأسترالي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك والملفات التنموية
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، "أكسل وابنهورست"، سفير دولة أستراليا لدى القاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وقرب تولي السفير الجديد مهام عمله مطلع سبتمبر المقبل.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود الملموسة التي بذلها السفير الأسترالي خلال فترة خدمته في مصر لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيًا له التوفيق في مهامه القادمة، كما أكد ترحيب مصر الكامل بتطوير آفاق التعاون مع أستراليا في المجالات الزراعية والبحثية والتنموية، وربطها بالمشروعات القومية الكبرى.

واستعرض "فاروق" جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية القمح، والعمل على تقليل الفاقد، كما أشار إلى ملف الأسمدة وزيادة الطلب الإقليمي عليها في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مؤكدًا حرص الدولة على دعم صغار المزارعين، وخاصة ممن يمتلكون حيازات أقل من 2.5 قيراط لتخفيف الأعباء عنهم وزيادة الإنتاجية، مع مواصلة تطوير منظومة الدعم الزراعي لضمان وصوله بكفاءة إلى مستحقيه، ذلك بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتحسين مناخه.

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن امتنانه للتعاون المثمر والدعم الذي لمسه من وزارة الزراعة خلال فترة عمله بالقاهرة، مؤكدًا متانة وقوة العلاقات التي تجمع البلدين، كما كشف عن زيارة مرتقبة لوفد أسترالي لمصر الأسبوع المقبل في إطار برنامج التعاون الأسترالي للبحوث الزراعية الدولية، لبحث مبادرات التعاون في الاستزراع السمكي والتكيف المناخي بالتنسيق مع المركز الدولي للأسماك، وتطوير حلول لمواجهة الفجوة المائية وترشيد الري.

ولفت السفير إلى إمكانية التعاون المشترك في تكنولوجيا إدارة الموارد المائية والزراعة الذكية لتنفيذ مشروع تجريبي يتكامل مع المشروعات الزراعية القومية الكبرى ، فضلاً عن إتاحة فرص الاستفادة من برنامج المنح الأسترالي المخصص لبحوث المرأة في القطاع الزراعي.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة علاء فاروق أستراليا السفير الاسترالي

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