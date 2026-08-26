صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تتجاوز 7 مليارات دولار في 7 أشهر بنمو 25%

حققت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتسجل نحو 7.065 مليار دولار، مقارنة بـ5.633 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 25%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

23.5% من صادرات مصر

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة استمرار القطاع في تصدر قائمة القطاعات التصديرية غير البترولية في مصر، مستحوذًا على نحو 23.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026.

ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع القاعدة الإنتاجية للقطاع، وقدرة الشركات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، رغم التحديات والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

البتروكيماويات تقود النمو

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن النتائج التي حققها القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 تعكس قدرة الشركات المصرية على مواصلة النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المجلس يستهدف البناء على هذا الأداء من خلال دعم تنافسية المنتج المصري، والتوسع في الأسواق ذات الفرص الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وأوضح أبو المكارم أن الزيادة في الصادرات جاءت مدفوعة بالأداء القوي لعدد من القطاعات الفرعية، وفي مقدمتها منتجات البتروكيماويات، التي سجلت نموًا بنحو 85% لتصل صادراتها إلى 1.775 مليار دولار.

كما ارتفعت صادرات الكيماويات العضوية بنسبة 44%، والكيماويات غير العضوية بنسبة 30%، والمنظفات بنسبة 29%، إلى جانب استمرار النمو في صادرات الأسمدة واللدائن البلاستيكية.

نمو الصادرات في الأسواق العالمية

وأكد رئيس المجلس أن أرقام الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو تعكس نجاح جهود تنويع الأسواق والمنتجات، مع تحقيق نمو واضح في عدد من الأسواق الرئيسية والواعدة، خاصة في آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس مرونة القطاع وقدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، موضحًا أن المجلس يواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لدعم المصدرين، والتغلب على تحديات حركة التجارة، وتعزيز حضور المنتجات المصرية دوليًا.

الاتحاد الأوروبي في الصدارة

من جانبه، أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الاتحاد الأوروبي جاء في صدارة التكتلات المستوردة من القطاع، بقيمة صادرات بلغت 2.661 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 17%.

وأضاف أن الصادرات إلى آسيا غير العربية سجلت نموًا بنسبة 76%، لتصل إلى نحو 1.715 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 70%.

وشهدت قائمة الأسواق الرئيسية معدلات نمو قوية في عدد من الدول، من بينها الهند والصين والسعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

بعثات ومعارض دولية

وأكد مجيد أن المجلس سيواصل جهوده في دراسة الأسواق المستهدفة وتوفير المعلومات التجارية للمصدرين، إلى جانب تنظيم البعثات واللقاءات الثنائية والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، بهدف تعزيز حضور الشركات المصرية عالميًا.

وفي إطار البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها صادرات القطاع في أهم 10 أسواق رئيسية، يواصل المجلس تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الخطة تنظيم بعثة تجارية إلى فرنسا في فبراير 2027، والتحضير لاستضافة بعثة مشترين دوليين على هامش معرض أفروبلاست، إلى جانب برنامج بعثة المشترين خلال معرض أجري إكسبو 2027.

تحركات تصديرية حتى نهاية 2026

وأشار المدير التنفيذي للمجلس إلى مشاركة الشركات المصرية في عدد من المعارض المستهدفة خلال الربع الأخير من 2026، تشمل معرض جروتك وبلاست يوراسيا في تركيا، ومعرض بلاستيكا في اليونان، ومعرض سعودي بيلد في السعودية، ومعرض SIAP في المملكة المغربية، ومعرض كانتون في الصين، ومعرض بيج فايف في دبي.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والعملاء الدوليين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ودعم زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.