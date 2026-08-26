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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين أمام مجلس الأمن: لا بد من تحرك عاجل لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعت الصين مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك بصورة عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي لا يمكنه الاكتفاء بالمراقبة، مشددًا على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره في إنقاذ المدنيين وتخفيف معاناتهم.

وأدان المندوب الصيني، خلال جلسة لمجلس الأمن، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، معتبرًا أن استمرار هذه الممارسات يفاقم التوتر ويهدد فرص تحقيق الاستقرار.

وشددت بكين على رفضها لأي محاولات إسرائيلية لضم أراضٍ أو مناطق جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

كما طالبت الصين إسرائيل بوقف استهداف المقار والمنشآت التابعة للأمم المتحدة، مشددة على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الأممية، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين.

الصين مجلس الأمن الدولي مندوب الصين لدى الأمم المتحدة حماية المدنيين الفلسطينيين قطاع غزة المستوطنين الإسرائيليين

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