ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,438 شهيدا

أعلنت الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,438 شهيدا و174,447 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء (5 شهداء جُدد، وشهيدان متأثرين بإصابتيهما)، و10 إصابات، موضحة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,303 شهداء و4,336 مصابا، إضافة إلى انتشال 814 جثمانا.

وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم وانتشالهم.