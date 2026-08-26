رئيس "بحوث الصحراء" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التصحر خلال فعاليات (COP17)

واصل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والوفد المصري المشارك، لقاءاته ومباحثاته، على هامش فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17»، المنعقدة بالعاصمة المنغولية أولان باتور، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة التصحر وإدارة الموارد الطبيعية والمياه والتنمية المستدامة.

وشارك شوقي - على هامش افتتاح الجناح المصري للمعرض المصاحب للمؤتمر - في سيمنار حول استخدام الطاقة الشمسية في إدارة المياه، تناول دور الطاقة المتجددة في دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة نظم ضخ المياه واستخدامها، خاصة في المناطق الجافة والمناطق التي تواجه تحديات في توفير مصادر الطاقة والمياه.

وشملت لقاءات رئيس مركز بحوث الصحراء بحث فرص التعاون العلمي والفني مع ممثلي جامعة بكين وجامعة بريمن الألمانية، ودراسة إمكانية تطوير مشروعات وبرامج بحثية مشتركة في مجالات إدارة الأراضي والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.

كما بحث شوقي مع ممثلي المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» فرص إعداد وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب بحث التعاون مع إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في إدارة الموارد الطبيعية، خاصة في مجالات إدارة المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد والاستفادة من التقنيات الحديثة.

وعقد شوقي، بمشاركة الدكتور أحمد عبد العاطي المنسق التنفيذي وممثل مصر في لجنة العلوم والتكنولوجيا، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد الأمين التنفيذي للاتفاقية، والمهندس إبراهيم ثياو المنسق التنفيذي السابق، لبحث استعدادات مصر لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف «COP18»، ومناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال «COP17»، وسبل دعم التوافق بشأن القضايا محل التفاوض، إلى جانب بحث مبادرات إقليمية للتكيف مع آثار الجفاف ومواجهة العواصف الغبارية والرملية.

كما شارك رئيس مركز بحوث الصحراء في اجتماع الفريق العربي المعني بمتابعة اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، الذي ناقش سبل تعزيز التنسيق العربي بشأن قضايا الجفاف والعواصف الغبارية والرملية وتدهور الأراضي والتصحر، إلى جانب مقترح إنشاء فريقين حكوميين عربيين معنيين بالجفاف والعواصف الغبارية والرملية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومركز بحوث الصحراء والجهات والمنظمات المتخصصة.

وترأس شوقي فريق التفاوض المصري خلال اجتماع مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة أيرلندا، لبحث تنسيق المواقف بشأن عدد من القضايا محل التفاوض، من أبرزها الجفاف، والبعد الجنساني، ودور منظمات المجتمع المدني، والاستراتيجية الجديدة لما بعد عام 2030، مع التأكيد على استمرار التنسيق خلال المراحل المتبقية من «COP17» والبناء على نتائجها خلال «COP18» الذي تستضيفه مصر عام 2028.

تأتي هذه اللقاءات والمباحثات في إطار المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال «COP17»، والاستعداد لاستضافة مصر الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف «COP18» عام 2028، بما يسهم في توسيع الشراكات الدولية، والاستفادة من الخبرات والحلول والتقنيات الحديثة لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.