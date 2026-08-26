زلزال بقوة 3.6 ريختر يضرب الحدود العراقية الإيرانية

ذكرت وزارة النقل العراقية أن المراصد الزلزالية التابعة للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت ، صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر على الحدود العراقية الإيرانية على بُعد حوالي 20 كم شمال شرق قضاء بنجوين في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها أنه الزلزال لم يشعر بها أي من المواطنين .



وأفاد تقرير صادر عن قسم الرصد الزلزالي بأن الهزة وقعت عند الساعة 10:49:40 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ودعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن الشائعات، والاعتماد حصراً على الأخبار والمعلومات الرسمية الصادرة عنها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوصيات والإرشادات الخاصة بالسلامة الزلزالية.