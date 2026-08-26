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أول تعليق من السعودية على حل قوات قسد واندماجها مع القوات السورية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من السعودية على حل قوات قسد واندماجها مع القوات السورية

السعودية
السعودية
محمود نوفل

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باندماج قوات "قسد" بالمؤسسات العسكرية للجمهورية العربية السورية؛ بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها .


وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تجدد دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في مواصلة مسيرة الوحدة والتنمية، وتتمنى للجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق الأمن والسلام والازدهار".

وفي وقت لاحق ، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، انتهاء مهمة القوات وحلها كقوة عسكرية مستقلة، والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال عبدي إن «مهمة قوات سوريا الديمقراطية انتهت» وإنها حُلّت كقوة عسكرية مستقلة، مشيرًا إلى أن عملية دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية اكتملت وانتهت.

وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن صون حق الأكراد في تعليم اللغة الكردية، وأبدى انفتاحًا تجاه حق التعليم باللغة الأم.

وكان عبدي قد أكد، خلال احتفال بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدينة القامشلي، أن اتفاق 29 يناير 2026 فتح مرحلة جديدة، لافتًا إلى اكتمال دمج المؤسسات التابعة لـ«قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية.
 

السعودية قوات قسد سوريا مظلوم عبدي الرئيس السوري أحمد الشرع اللغة الكردية

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