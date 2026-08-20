قائد قسد يعلن اكتمال عملية دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية

أعلن قائد قسد، اكتمال عملية دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي سياق آخر، طالبت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إسرائيل بوقف "الهجمات المتهورة" ضد سوريا والالتزام بالقانون الدولي، مؤكدة أن هذه الضربات تهدد السلام والأمن في المنطقة.



وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنقرة "ستواصل بإصرار حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والعمل على تحقيق بنية مستقرة وآمنة"، مشددة على أنه "لا يمكن قبول أي هجمات تنتهك سيادة دمشق".

نفي تركي لوجود عسكري في قاعدة أبو الظهور

من جانبها نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي وفد عسكري تركي في قاعدة أبو الظهور الجوية بمحافظة إدلب قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها يوم الثلاثاء.