حملات رقابية على الأسواق.. قرار عاجل من التموين بشأن أسعار الخبز الحر

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، مع التركيز على السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ويأتي ملف الخبز في مقدمة أولويات الوزارة، مع التأكيد على ثبات سعر الرغيف وعدم المساس بوزنه، بالتزامن مع توفير احتياجات المخابز من الأقماح والدقيق لضمان انتظام الإنتاج.

وشددت الوزارة حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، لمواجهة مخالفات نقص الأوزان والتلاعب بالأسعار، مستعينة بآلاف المفتشين على مستوى المحافظات.

وتواصل منظومة الدعم توفير السلع التموينية الأساسية، وفي مقدمتها الزيت، بأسعار مدعمة، في إطار مساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

التموين: ثبات سعر رغيف الخبز

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على ثبات أسعار رغيف الخبز وعدم المساس بوزنه، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير احتياجات المخابز من الأقماح لضمان انتظام إنتاج الخبز.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه سيتم إتاحة الأقماح للمخابز من خلال البورصة السلعية، مع توفير الكميات المطلوبة من المادة الخام اللازمة لإنتاج رغيف الخبز، بما يضمن استقرار منظومة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع أن الوزارة اتفقت على تكثيف متابعة الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمخابز الخبز السياحي، في ظل استهلاكها أكثر من 500 ألف طن من الأقماح سنويًا، لافتًا إلى وجود 10 آلاف مخبز حر على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن نحو 40% من الشعب المصري لا يمتلكون بطاقات تموينية، وهو ما يجعل الرقابة على سوق الخبز السياحي وضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة أمرًا مهمًا.

وكشف كمال عن رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة نقص وزن منذ تطبيق توجيهات وزير التموين، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه المخالفات بإجراءات رادعة، حيث تصل عقوبة مخالفة نقص وزن رغيف الخبز إلى الحبس لمدة عام والغرامة وفقًا للقانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد أن الوزارة لديها 6 آلاف مفتش على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والأوزان والأسعار المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

التموين تكشف أسعار الزيت على بطاقات الدعم



أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الدولار يعد أحد العوامل المؤثرة في أسعار الزيوت، إلى جانب تحركات الأسعار في البورصات العالمية، خاصة أن جانبًا من احتياجات السوق من الزيوت يتم استيراده من الخارج.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن منظومة التموين توفر 3 أنواع من الزيوت المدعمة للمواطنين على بطاقات التموين، بأسعار مدعمة، حيث يبلغ سعر عبوة الزيت وزن 1.5 لتر نحو 56 جنيهًا، بينما يبلغ سعر عبوة 700 مل نحو 27 جنيهًا، وعبوة 800 مل نحو 30 جنيهًا.

وتابع أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على دعم تمويني يصل إلى 200 جنيه، ويمكنها الاستفادة من السلع التموينية المقررة لها، ومن بينها الزيت، إلى جانب المكرونة والأرز وغيرها من السلع المتاحة ضمن منظومة الدعم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار أسعار السلع التموينية المدعمة، من خلال تقديم دعم كبير للسلع، بالتوازي مع مبادرات خفض الأسعار وطرح كميات من السلع، ومن بينها الزيوت، بأسعار مخفضة للمواطنين.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد كمال استمرار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار منظومة التموين.

مساعد وزير التموين: لا زيادة في أسعار رغيف الخبز أو المساس بوزنه.. وتشديد الرقابة على المخابز



أكد الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، أننا نطمئن المواطنين بأنه لا توجد زيادة في أسعار رغيف الخبز أو المساس بوزنه، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم أكد على ذلك، مع تشديد الرقابة على الأسواق.

وقال أحمد أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن وزير التموين يعممل على عقد اجتماعات بشكل دوري، وتم التأكيد على استقرار الإنتاج وتوفير كميات من القمح عبر البورصة السلعية، لدعم إستقرار منظومة الخبز.

ضخ كميات من الدقيق والأقماح

وأشار مساعد وزير الوزير للرقابة وشئون التموين، إلى أننا ملتزمين بتشديد الرقابة الميدانية على المخابز، من أجل التأكد من عدم وجود مخالفات، مؤكدا أنه سنعمل على ضخ كميات من الدقيق والأقماح للعمل على إستقرار الأسواق.