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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: احتياطي السكر يغطي 10 أشهر.. والدواجن أكثر من 5 شهور

السكر
السكر
محمد البدوي

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موقف السلع الاستراتيجية في مصر مطمئن، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية من خلال الإنتاج المحلي والتعاقدات والاحتياطي الاستراتيجي.

 الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وقال كمال إن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يتجاوز 10 أشهر، موضحًا أن الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي من قصب السكر وبنجر السكر، وأن الاستعدادات جارية للموسم الجديد بعد انتهاء المصانع من أعمال الصيانة.

مخزون الدواجن 

وأضاف أن مخزون الدواجن تجاوز 5 أشهر، بينما تتوافر السلع الاستراتيجية الأخرى بمعدلات آمنة، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس وجود حالة من الاطمئنان بشأن توافر السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

 استمرار توفير مختلف السلع 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين إلى أن الدولة تعمل كذلك على تأمين احتياجات المواطنين من الزيت، مؤكدًا أن المخزون منه مطمئن، إلى جانب استمرار توفير مختلف السلع التموينية بصورة منتظمة.

وأوضح أن منظومة السلع التموينية تشهد انتظامًا في الصرف، مشيرًا إلى أنه حتى 4 أكتوبر الجاري تم صرف أكثر من 15% من المقررات التموينية الخاصة بالشهر.

ولفت كمال إلى أن وزارة التموين تواصل كذلك طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، يتم خلالها طرح نحو 30 سلعة، وهو ما ساهم في دعم استقرار الأسعار وانضباط الأسواق.

متابعة مستمرة من رئيس الوزراء

وأكد أن منظومة الخبز المدعم تعمل بصورة مستقرة، مع التزام نحو 30 ألف منفذ بإنتاج أكثر من 250 مليون رغيف يوميًا، مشددًا على أن ملف السلع الاستراتيجية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين.

متابعة خطط التدبير والتعاقدات

وشدد كمال على أن الدولة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق والاحتياطيات والتعاقدات، بهدف الحفاظ على استقرار منظومة السلع التموينية وضمان استمرار توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وتؤكد وزارة التموين في اجتماعاتها الأخيرة أن تأمين المخزونات ومتابعة خطط التدبير والتعاقدات يمثلان أولوية لاستقرار الأسواق.

السكر الدواجن التموين وزارة التموين

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