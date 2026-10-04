التموين: أكثر من 3 آلاف مخالفة للمخابز منذ يناير.. وعقوبات تصل للحبس وسحب الترخيص

كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة للمخابز الحرة منذ يناير 2026 وحتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي تلاعب في أسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو.

زيادة السعر عن السعر المحدد

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المخالفات التي يتم رصدها تتعلق بزيادة السعر عن السعر المحدد أو نقص وزن الرغيف، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية مستمرة للتأكد من التزام المخابز بالتوجيه الوزاري.

وأوضح أن آخر الحملات التي تم تنفيذها في محافظة الأقصر أسفرت عن رصد 36 مخالفة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن العقوبات المالية والقانونية يتم تطبيقها على المخالفين.

تطبيق التوجيه المنظم

وأضاف كمال أن العقوبات قد تصل إلى 200 ألف جنيه، كما أن بعض المخالفات تعرض أصحابها للحبس وفقًا للقوانين المنظمة، مؤكدًا أن نقص وزن الرغيف يعد نوعًا من الغش والتدليس. وتؤكد تصريحات حديثة لكمال أن الوزارة رصدت بالفعل أكثر من 3 آلاف مخالفة منذ تطبيق التوجيه المنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو.

وقال إن البيع بسعر مخالف للسعر الرسمي يخضع لعقوبات قانونية، بينما تصل العقوبة في مخالفات نقص الأوزان والغش التجاري إلى الحبس، وفي حالة تكرار المخالفة يمكن أن يتم غلق النشاط وسحب الترخيص.

وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن الوزارة لا تستهدف أصحاب المخابز، وإنما تعمل على تحقيق التوازن بين حماية المواطن وضمان استمرار النشاط، من خلال الالتزام بالسعر والوزن المقررين.

استقرار أسعار الخبز

وأوضح أن عدد المخابز الحرة التي يتم التعامل معها على مستوى الجمهورية يتجاوز 10 آلاف مخبز، مؤكدًا أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع الشعبة العامة للمخابز لضبط السوق والحفاظ على استقرار أسعار الخبز.

وأشار إلى أن الهدف النهائي هو أن يحصل المواطن على سلعة أساسية بسعر مناسب، وفي الوقت نفسه يحصل صاحب المخبز على هامش ربح معقول يساعده على تغطية تكاليف التشغيل والاستمرار في تقديم الخدمة.