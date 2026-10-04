أحمد موسى: مصر لم تتخلَ يومًا عن دورها في دعم تحرير واستقلال الدول الأفريقية

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الحديث عن الدور المصري في أفريقيا لا يمكن فصله عن تاريخ القارة، ودور مصر في تأسيس ودعم منظومة العمل الأفريقي، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا حاضرة في قضايا التحرر والاستقلال.

دعم حركات التحرر الأفريقية

وأوضح أحمد موسى أن مصر لعبت دورًا مهمًا في دعم حركات التحرر الأفريقية، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان من أبرز الداعمين لقضايا التحرر في القارة.

وقال أحمد موسى إن مصر «لم تتحدث في أي وقت أبدًا إلا عن أمن وأمان وسلام وتنمية»، مؤكدًا أن هذا النهج لم يكن مرتبطًا بمرحلة زمنية محددة، وإنما كان جزءًا من الدور المصري تجاه القارة الأفريقية.

التدريب وتبادل المعلومات والخبرات

وأضاف أن مصر شاركت في العديد من الملفات المتعلقة بالقارة، سواء من خلال المؤتمرات أو المفاوضات أو التدريب وتبادل المعلومات والخبرات، مؤكدًا أن القاهرة كانت دائمًا داعمة للعمل الأفريقي المشترك.

وتابع أحمد موسى: «مصر عمرها ما تراجعت عن هذا الدور تحت أي ظرف»، مشددًا على أن الدولة المصرية حافظت على دورها تجاه الدول الأفريقية، وأنها كانت دائمًا تدعو إلى السلام والاستقرار والتنمية.

وأكد أن «مصر لم تكن إلا دولة تدعو للسلام والسلم والاستقرار»، موضحًا أن الحفاظ على هذا الدور يمثل جزءًا أساسيًا من السياسة المصرية تجاه القارة.