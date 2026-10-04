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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضبط مخابز الخبز السياحي والفينو.. حملات يومية بالأقصر ورصد 36 مخالفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

مع زيادة الإقبال على الخبز السياحي والفينو، خاصة مع بدء العام الدراسي، تكثف الأجهزة التموينية حملاتها للتأكد من التزام المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، إلى جانب إلزامها بإعلان الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين، لمنع أي تلاعب أو بيع بأزيد من السعر المعلن.

36 مخالفة لمخابز السياحي والفينو بالأقصر

أكد عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المخابز السياحية ومخابز الفينو تأتي ضمن المحاور الرئيسية التي تركز عليها وزارة التموين في حملات ضبط الأسواق والأسعار.

وأوضح أن المديرية تنفذ نحو 8 حملات يومية على مستوى المحافظة، إلى جانب الحملات التي تنفذها الإدارات التموينية المختلفة، للتأكد من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة.

سعر الخبز السياحي والفينو الحر

وأضاف أن الحملات الأخيرة أسفرت عن رصد 36 مخالفة تموينية، تنوعت بين البيع بأزيد من السعر، والبيع بأوزان أقل من المقررة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

الأسعار والأوزان يجب أن تكون معلنة

وشدد على أن المخابز السياحية والأفرنجية مطالبة بالالتزام بالتوجيهات الوزارية الحالية بشأن أوزان وأسعار الخبز، مع ضرورة إعلانها للمواطنين بصورة واضحة.

ولفت إلى أن أي تغيير في الأسعار يجب أن يكون مبررًا ومرتبطًا بالتغير في تكاليف ومدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تراجع الأسعار بشكل مستمر، وأنه لا يجوز للمخبز فرض زيادات غير مبررة على المواطنين.

الخبز

«رادار الأسعار» يرصد المخالفات

وكشف أن وزارة التموين عززت الرقابة من خلال تطبيق «رادار الأسعار»، الذي يستخدمه مفتشو التموين لرصد أسعار السلع ومواقع بيعها باستخدام تحديد الموقع الجغرافي.

وأوضح أن المفتش يستطيع من خلال التطبيق تسجيل سعر السلعة في موقع محدد وإرسال البيانات مباشرة إلى مركز معلومات الوزارة، بما يسمح برصد الفروق غير المبررة في الأسعار بين المحال والمنافذ المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ماذا يفعل المواطن عند عدم وجود قائمة أسعار؟

وأكد أن المواطن له دور مهم في مواجهة التلاعب، موضحًا أنه في حال دخول أي مخبز وعدم وجود الأسعار أو الأوزان معلنة بشكل واضح، يمكنه الإبلاغ عن المخالفة من خلال أرقام غرف العمليات والجهات التموينية المختصة.

أسعار الخبز السياحي والفينو الجديده

وأضاف أن عدم الإعلان عن الأسعار يمثل مخالفة تموينية، ويترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على أن إعلان السعر بصورة واضحة حق أساسي للمستهلك وواجب على كل منشأة تقدم سلعة للبيع.

مخبز الإجراءات القانونية المخابز السياحية الفينو الخبز السياحي

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